У окупантов плачевная ситуация на фронте, но отступать они не собираются: будет ли новое наступление
Россияне могут пойти в новое наступление, которое планировали еще на конец февраля, но тогда помешали погодные условия. Поэтому враг, вероятно, будет пытаться возобновить свои действия. Хотя ситуация с техникой и другими ресурсами для этого крайне плохая.
Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Михаил Притула. Он подчеркнул, что другого выхода у россиян нет.
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"У них нет другого выхода, как защищать захваченные территории. Для этого они собирают мобилизованных, бросают их в окопы, чтобы просто те заполнить. Отсутствует техника, современные ракеты. И учитывая, как готовятся позиции для отхода российской верхушки и того же Пригожина, чувствуют они себя не очень. А ВСУ становятся более мощными и это видно", – сказал военный эксперт.
Михаил Притула о вероятном новом наступлении россиян: смотреть видео
Россия обнажила другие позиции
Значительные потери заставили оккупантов перебрасывать силы с других стратегических позиций. Так, в битве под Угледаром россияне лишились 155 бригады морской пехоты. Она была создана на базе 55, охранявшей территории России на Дальнем Востоке, напомнил Притула. Теперь эти позиции – лакомый кусок для Китая.
Теперь Китаю ничего не мешает захватить их территории, выполняя решения компартии. В то же время Россия перекидывает войска под Угледар и пытается атаковать. Напомню, если сначала они (россияне – 24 Канал) пытались наступать по всем периметрам, то сейчас сосредоточились на одном направлении,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что количественно враг мог накопить необходимый ресурс своих военных одновременно для защиты и наступления. Но Украина тоже к этому подготовилась.
Новое наступление россиян: последние новости
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что очередная попытка наступления россиян 31 марта провалилась. При этом американские эксперты предполагают, что с потеплением враг может возобновить свои планы. Впрочем, возможностей для этого нет.
- Неделю назад враг возобновил попытку наступления на Угледар. По мнению некоторых военных обозревателей, это своеобразный "способ спасения" от предстоящего контрнаступления ВСУ. Однако эти планы будут неудачными.
- Кроме Угледара, россияне пытаются возобновить наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях, атакуя позиции украинских защитников. Правда успеха в этом не имеют.