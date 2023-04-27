У окупантов плачевная ситуация на фронте, но отступать они не собираются: будет ли новое наступление

Россияне могут пойти в новое наступление, которое планировали еще на конец февраля, но тогда помешали погодные условия. Поэтому враг, вероятно, будет пытаться возобновить свои действия. Хотя ситуация с техникой и другими ресурсами для этого крайне плохая.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Михаил Притула. Он подчеркнул, что другого выхода у россиян нет.

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"У них нет другого выхода, как защищать захваченные территории. Для этого они собирают мобилизованных, бросают их в окопы, чтобы просто те заполнить. Отсутствует техника, современные ракеты. И учитывая, как готовятся позиции для отхода российской верхушки и того же Пригожина, чувствуют они себя не очень. А ВСУ становятся более мощными и это видно", – сказал военный эксперт.

Михаил Притула о вероятном новом наступлении россиян: смотреть видео

Россия обнажила другие позиции

Значительные потери заставили оккупантов перебрасывать силы с других стратегических позиций. Так, в битве под Угледаром россияне лишились 155 бригады морской пехоты. Она была создана на базе 55, охранявшей территории России на Дальнем Востоке, напомнил Притула. Теперь эти позиции – лакомый кусок для Китая.

Теперь Китаю ничего не мешает захватить их территории, выполняя решения компартии. В то же время Россия перекидывает войска под Угледар и пытается атаковать. Напомню, если сначала они (россияне – 24 Канал) пытались наступать по всем периметрам, то сейчас сосредоточились на одном направлении,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что количественно враг мог накопить необходимый ресурс своих военных одновременно для защиты и наступления. Но Украина тоже к этому подготовилась.

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