Уклонистов планируют лишать права на управление транспортом: какую схему предлагают
Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности утвердил ко второму чтению текст проекта закона о мобилизации. Там предварительно оставили ограничения для уклонистов управлять транспортным средством.
Накануне вечером руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опубликовал текст законопроекта с правками, который 10 апреля выносят в зал Верховной Рады.
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Как уклонистов будут ограничивать в праве управлять транспортом
В проекте закона говорится – если гражданин Украины в сроки, установленные законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не выполнил требования ТЦК и СП о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом, то:
- ТЦК и СП обращается в суд с исковым заявлением. В нем говорится о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации:
- военкомат подает иск в суд в течение 30 дней со дня возникновения оснований, дающих ТЦК и СП право предъявлять исковые требования, в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Суд рассматривает иск в письменном производстве в течение 30 дней со дня открытия производства по делу, а по инициативе суда или ходатайству стороны – с проведением судебного заседания. Неприбытие в судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, время и место рассмотрения дела, не препятствует его рассмотрению,
– говорится в документе.
Однако суд может отказаться принимать иск, если ТЦК и СП не докажут, что:
- гражданин не выполнил обязанности, предусмотренные законом,
- особу нельзя было привести к ТЦК и СП без этой меры.
Решения судей по этому иску подлежат немедленному исполнению. На апелляцию есть 15 дней.
Однако суд не удовлетворит требование о временном ограничении лица в праве управления транспортом во время мобилизации, если:
- установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника средств к существованию;
- лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.
Кроме того, суд закрывает производство, если военнообязанное лицо выполнило требования ТЦК и СП.
В документе говорится, что временные ограничения устанавливаются до тех пор, пока лицо не выполнит требования ТЦК и СП или военкомат их не отзовет (согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации").
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Что известно о проекте закона о мобилизации
- После голосования Радой за проект закона о мобилизации в первом чтении нардепы рассматривали более 4 тысяч правок. Только 9 апреля Комитет по вопросам обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Уже 10 апреля 2024 года документ должен быть в Верховной Раде.
- Нардеп Ярослав Железняк объяснил, что 10 апреля Верховная Рада начнет рассматривать закон во втором чтении с отклоненных поправок. 11 апреля будут рассматривать учтенные Комитетом правки. То есть все будет решаться именно 11 апреля.
- Известно, что Комитет оставил некоторые ограничения. В частности, консульские услуги за рубежом будут предоставлять гражданам Украины только в случае, если они имеют военно-учетный документ.