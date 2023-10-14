Разведка Британии объяснила, куда Россия "спрятала" Черноморский флот после украинских атак

Британские разведчики проанализировали действия Москвы после того, как Украина нанесла мощные удары по российским кораблям. Теперь Россия боится потерять Черноморский флот.

Разведка Великобритании говорит, что страх России потерять Черноморский флот оказался сильнее ее желания блокировать украинский экспорт в Черном море. Об этом говорится в отчете за 14 октября.

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Как украинские атаки повлияли на Россию

По данным британской разведки, после атак со стороны Украины в августе и сентябре Россия переместила свои корабли из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск. Речь идет о кораблях и подлодках, которые способны наносить ракетные удары. Аналитики предполагают, что страна-агрессорка могла удвоить оборону Черноморского флота.

В отчете отмечается, что государство-террорист вынуждено защищаться от надводных дронов, БПЛА и ракетных атак со стороны Украины. В то же время аналитики отмечают, что Черноморский флот продолжает бить ракетами по украинским территориям. По мнению разведки Великобритании, российские ракетоносители смогут обстреливать Украину и с восточной части Черного моря.

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