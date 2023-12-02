Удается достигать паритета, – командир роты БпЛА оценил уровень обеспечения дронами в армии
В последнее время украинцы обсуждают уровень обеспечения дронами в украинской и российской армии. И хотя сегодня у врага действительно есть некоторое преимущество, украинское государство делает все возможное для увеличения производства БпЛА.
Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко. Он убежден, что украинские операторы беспилотников способны добиваться паритета с агрессором благодаря эффективному использованию своих средств поражения.
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Имеют ли оккупанты преимущество в FPV-дронах
Россия имеет большую экономику и больше населения, чем Украина. Соответственно, у нее есть больше ресурсов на приобретение комплектующих и производство FPV-дронов. Впрочем, по словам Федоренко, за последние 7 месяцев количество производимых в Украине FPV-дронов существенно выросло.
Перед нами стоят очень серьезные вызовы из-за мощной линии столкновения, простирающейся на почти 1200 километров. Поэтому этих средств (FPV-дронов – 24 Канал) нужно иметь как можно больше,
– подчеркнул Федоренко.
Для того чтобы стимулировать производство этих дронов, Украина внедрила целый ряд государственных программ. Они помогают частным компаниям масштабировать объем изготовления БпЛА, однако для достижения необходимых результатов все еще нужны ресурсы, время и средства.
"По состоянию на сегодняшний день крайне важна поддержка украинской нации: как с точки зрения отсутствия междоусобиц и движения в одном направлении к победе, так и с точки зрения обязательной помощи Силам обороны. У нас меньше средств, но даже (в таких условиях – 24 Канал) нам кое-где удается обеспечивать паритет и быть более эффективными, чем враг", – поделился командир роты БПАК.
Юрий Федоренко об обеспеченности Сил обороны FPV-дронами: смотрите видео
Использование FPV-дронов в войне против России
- В январе 2023 года Валерий Залужный принял решение о создании рот ударных беспилотников на уровне отдельных бригад. Благодаря этому определенные бригады получили дополнительные способы поражения для противодействия врагу.
- За последний год ведения войны FPV-дроны отлично себя продемонстрировали при отражении массированных атак противника. В частности, во время боев за Бахмут спецподразделения СБУ удалось уничтожить 79 единиц вражеской техники всего за несколько "выходов". Аналогичной была ситуация и в начале штурма Авдеевки оккупантами.
- Оптическим прогнозом по возможностям украинского производства дронов недавно поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его оценке, на дистанции Украина может обойти Россию благодаря большому количеству частных инициатив и помощи им инвестициями и дерегуляцией.