Удается достигать паритета, – командир роты БпЛА оценил уровень обеспечения дронами в армии

В последнее время украинцы обсуждают уровень обеспечения дронами в украинской и российской армии. И хотя сегодня у врага действительно есть некоторое преимущество, украинское государство делает все возможное для увеличения производства БпЛА.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко. Он убежден, что украинские операторы беспилотников способны добиваться паритета с агрессором благодаря эффективному использованию своих средств поражения.

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Имеют ли оккупанты преимущество в FPV-дронах

Россия имеет большую экономику и больше населения, чем Украина. Соответственно, у нее есть больше ресурсов на приобретение комплектующих и производство FPV-дронов. Впрочем, по словам Федоренко, за последние 7 месяцев количество производимых в Украине FPV-дронов существенно выросло.

Перед нами стоят очень серьезные вызовы из-за мощной линии столкновения, простирающейся на почти 1200 километров. Поэтому этих средств (FPV-дронов – 24 Канал) нужно иметь как можно больше,

– подчеркнул Федоренко.

Для того чтобы стимулировать производство этих дронов, Украина внедрила целый ряд государственных программ. Они помогают частным компаниям масштабировать объем изготовления БпЛА, однако для достижения необходимых результатов все еще нужны ресурсы, время и средства.

Ранее Федоренко отмечал, что его подразделение использует около 20 FPV-дронов в день . По оценке Марии Берлинской, в украинской армии есть около 2000 специалистов, готовых использовать эти средства поражения. Соответственно, она отмечает, что для выполнения всех необходимых задач Силы обороны могли бы использовать приблизительно. Пока что Украина способна производить только несколько десятков тысяч единиц этого оружия в месяц, что является значительным прогрессом по сравнению с первой половиной 2023 года.

"По состоянию на сегодняшний день крайне важна поддержка украинской нации: как с точки зрения отсутствия междоусобиц и движения в одном направлении к победе, так и с точки зрения обязательной помощи Силам обороны. У нас меньше средств, но даже (в таких условиях – 24 Канал) нам кое-где удается обеспечивать паритет и быть более эффективными, чем враг", – поделился командир роты БПАК.

Юрий Федоренко об обеспеченности Сил обороны FPV-дронами: смотрите видео

Использование FPV-дронов в войне против России