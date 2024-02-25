Украина еще может победить: советник Байдена назвал условие

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, на второй день после годовщины полномасштабного вторжения России, заявил, что Киев имеет шанс выиграть войну. Однако победа Украины будет зависеть от действий американских конгрессменов.

Салливан уверен, что успехи Украины на фронте будут возможны при наличии у нее "необходимых инструментов", пишет Politico. Предоставить их может Конгресс США, если примет долгожданное решение.

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Имеет потенциал, если предоставят инструменты

Речь идет о пакете помощи, который Киеву должны предоставить США. Однако из-за межпартийных споров в Конгрессе, эта поддержка задерживается в течение нескольких месяцев.

Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже достигла успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – не дать стране попасть в руки России,

– уверен Салливан.

Именно поэтому, по его мнению, США должны оказать помощь Украине, и Палата представителей должна проголосовать за нее. Сейчас Палата представителей объявила о двухнедельном перерыве, не проголосовав за выделение Украине более 60 миллиардов долларов.

В конце концов Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне,

– подчеркнул советник Джозефа Байдена.

Он добавил, что это будет зависеть от Соединенных Штатов и их союзников и партнеров, чтобы "выполнить наши обязательства".

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