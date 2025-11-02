Исполнительный директор объединения частных производителей вооружения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко в эфире 24 Канала отметила, что частный сектор поддерживает этот шаг и готов увеличить производство. Она отметила, что открытие экспорта поможет загрузить мощности и привлечь дополнительные ресурсы для нужд фронта.

Что означает запуск управляемого экспорта оружия?

Инициатива управляемого экспорта позволит Украине продавать оружие собственного производства государствам-партнерам, которые ранее поддерживали ее в войне. Речь идет о технике, что не используется на фронте, но может дать валютные поступления и усилить оборонную промышленность.

Речь идет о тех государствах, которые нам раньше помогали, в том числе финансированием вооружения и поставкой своих разработок. Мы, как частный сектор, поддерживаем такие шаги нашего государства. Это контролируемый экспорт в страны-партнеры,

– объяснила Екатерина Михалко.

Открытие экспорта не означает отвлечение ресурсов от армии. Механизм должен позволять продавать только продукцию, что не входит в планы обеспечения Вооруженных Сил. Так страна получит прибыль без снижения обороноспособности.

Трудно сказать, что у наших военных есть избыток оружия, но мы имеем ситуацию, когда производственные мощности больше, чем способность государства выкупать вооружение,

– объяснила Михалко.

Открытие экспорта позволит загрузить предприятия, удержать специалистов и направить полученные средства на развитие оборонных технологий.

Украинские производители готовы масштабировать производство

Часть предприятий сейчас работает не на полную, но технологически готова расширяться при появлении контрактов. Полная загрузка означает дополнительные рабочие места и стабильные налоговые поступления.

Основная цель экспорта – это поступление валюты в Украину, уплата налогов и дополнительные ресурсы, чтобы мы могли больше закупать оружия для наших военных. Когда есть стопроцентная загрузка, производители сразу масштабируют мощности,

– сказала исполнительный директор "Технологических сил Украины".

Запуск экспорта должен вернуть интерес к расширению производства и остановить сокращение или релокацию части компаний. Контролируемый подход позволит инвестировать в современные решения и поддерживать стабильные поставки для фронта. Это также повысит доверие между государством и частными производителями. Управляемый экспорт может стабилизировать отрасль и сделать ее более конкурентной. Речь идет о загрузке линий, модернизацию производства и разработку новых решений под запросы партнеров и украинского войска.

Что известно об экспорте украинского оружия?