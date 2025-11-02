Виконавча директорка об'єднання приватних виробників озброєння "Технологічні сили України" Катерина Михалко в ефірі 24 Каналу зазначила, що приватний сектор підтримує цей крок і готовий збільшити виробництво. Вона наголосила, що відкриття експорту допоможе завантажити потужності та залучити додаткові ресурси для потреб фронту.

Дивіться також Україна отримає німецькі ЗРК Patriot вже найближчими днями

Що означає запуск керованого експорту зброї?

Ініціатива керованого експорту дозволить Україні продавати зброю власного виробництва державам-партнерам, які раніше підтримували її у війні. Йдеться про техніку, що не використовується на фронті, але може дати валютні надходження та підсилити оборонну промисловість.

Мова йде про ті держави, які нам раніше допомагали, у тому числі фінансуванням озброєння і постачанням своїх розробок. Ми, як приватний сектор, підтримуємо такі кроки нашої держави. Це контрольований експорт до країн-партнерів,

– пояснила Катерина Михалко.

Відкриття експорту не означає відволікання ресурсів від армії. Механізм має дозволяти продавати лише продукцію, що не входить до планів забезпечення Збройних Сил. Так країна отримає прибутки без зниження обороноздатності.

Тяжко сказати, що у наших військових є надлишок зброї, але ми маємо ситуацію, коли виробничі потужності більші, ніж спроможність держави викуповувати озброєння,

– пояснила Михалко.

Відкриття експорту дозволить завантажити підприємства, утримати фахівців і спрямувати отримані кошти на розвиток оборонних технологій.

Українські виробники готові масштабувати виробництво

Частина підприємств нині працює не на повну, але технологічно готова розширюватися при появі контрактів. Повне завантаження означає додаткові робочі місця і стабільні податкові надходження.

Основна мета експорту – це надходження валюти до України, сплата податків і додаткові ресурси, щоб ми могли більше закуповувати зброї для наших військових. Коли є стовідсоткове завантаження, виробники одразу масштабують потужності,

– сказала виконавча директорка "Технологічних сил України".

Запуск експорту має повернути інтерес до розширення виробництва і зупинити скорочення або релокацію частини компаній. Контрольований підхід дозволить інвестувати у сучасні рішення та підтримувати стабільні поставки для фронту. Це також підвищить довіру між державою і приватними виробниками. Керований експорт може стабілізувати галузь і зробити її конкурентнішою. Йдеться про завантаження ліній, модернізацію виробництва та розробку нових рішень під запити партнерів і українського війська.

Що відомо про експорт української зброї ?