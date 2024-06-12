Украина и США скоро подпишут соглашение по безопасности: стала известна дата

Украина и Соединенные Штаты Америки подпишут соглашение по безопасности. Оно станет 16-м, которое наше государство подпишет со своими союзниками.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали и сообщил, где и когда Украина и США подпишут соглашение по безопасности. Как отмечают в СМИ, над соглашением работали в течение нескольких месяцев.

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Когда Украина и США подпишут соглашение по безопасности

Журналисты CNN со ссылкой на собственные источники пишут, что США и Украина подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на полях саммита "Большой семерки" в Италии. Произойдет это 13 июня 2024 года.

Известно, что над соглашением работали в течение нескольких месяцев переговоров между странами. Ожидается, США будут гарантировать в течение 10 лет обучать украинских военных, а также будут развивать сотрудничество в сфере производства оружия и военного оборудования. Кроме того, Белый дом обязуется и дальше оказывать военную помощь и усиливать обмен разведданными.

В то же время Джейк Салливан отметил, что соглашение по безопасности не предусматривает никаких обязательств по отправке войск США в Украину. Он добавил, что Белый дом только будет обеспечивать возможность Украины защищаться самостоятельно.

"Это соглашение продемонстрирует нашу решимость относительно дальнейшей преданности Украине", – заявил Салливан.

То, что соглашение подпишут на саммите G7, подтвердил и Андрей Ермак. Он написал, что соглашение между США и Украиной станет 16-м, которое подпишет наша страна с союзниками.

Мой хороший друг, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал подписание соглашения по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами на саммите G7 уже на этой неделе, который посетит Президент Украины Владимир Зеленский. Это будет уже 16-е соглашение. Большая честь возглавлять команду делегации по подписанию гарантий безопасности. Мы прошли большой путь сотрудничества с США, и вся команда сделала большую работу, чтобы это будущее соглашение стало возможным,

– написал Ермак.

С кем Украина уже подписала соглашения по безопасности