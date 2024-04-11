Почти совершенный, - Свитан проанализировал работу нового ударного дрона ВСУ

В Силах обороны появился новый ударный беспилотник Ram X. Он очень мощный и габаритный - есть информация о попадании по российской системе РЭБ "Борисоглебск-2".

Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, прокомментировал это 24 Каналу, отметив, что беспилотник может уничтожать цели на очень большой скорости, при этом находиться на малой высоте. Он добавил, что это свидетельствует о том, что беспилотник выполняет свою задачу очень качественно.

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"Управление беспилотником на такой скорости очень сложное, но выполнено качественно и успешно", – сказал военный эксперт.

Особенность Ram X

Он отметил, что сейчас у Сил обороны появился очень мощный беспилотник Ram X, производство которого надо увеличивать. Стоит также сосредоточить особое внимание на обучении операторов беспилотников, потому что от этого также многое зависит.

Оператор беспилотника – это практически пилот, который удаленно выполняет боевую задачу. Это очень сложно, однако мы видим их качественную работу,

– объяснил Свитан.

Российские РЭБ – это радиосистема, которая в радиочастотном диапазоне светится очень ярко. Понять, что начала работать радиоэлектронная борьба, или определить ее расположение – очень легко, но приблизиться к ней сложно. Система РЭБ глушит все сигналы управления.

Но видим как наш беспилотник (Ram X – 24 Канал) прорвался через систему радиоэлектронной борьбы и поразил сам механизм РЭБ. Это говорит о том, что этот беспилотник почти совершенен,

– подытожил Роман Свитан.

Работа украинских беспилотников: коротко