Идея "общего советского прошлого" угасает: как Кулеба указал на настоящие ориентиры украинцев

"Путин хочет вновь объединить страны бывшего СССР и изменить то, что он называет "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века". Но для миллионов людей в этом регионе распад Советского Союза не стал катастрофой. Это было освобождение", – подчеркнул министр. 24 канал публикует перевод блога главы МИД для Foreign Affairs.

НАТО и ЕС должны так это воспринимать

С момента распада Советского Союза в ноябре 1991 года территорию, которая простирается от Центральной Европы до Центральной Азии, обычно называют "постсоветским пространством". Это название всегда было проблематичным – и через 30 лет после его появления пришло время выхода на пенсию.

Термин вводит в заблуждение относительно степени политических, социальных и экономических связей между группой стран, включая мою родину, Украину. Еще более тревожным является то, что его использование поощряет политиков и общественность за пределами этой географии видеть страны, находящиеся в ней, через единую призму.

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Этот близорукий подход служит империалистическим целям Кремля. Президент России Владимир Путин не жалеет усилий для популяризации ложного исторического нарратива о том, что украинцы и россияне "один народ"; его последний опус объемом 5300 слов на эту тему, как сообщается, стал обязательным для российских военных.

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Сразу после 1991 года общая история действительно объединила страны, возникшие из-под обломков Советского Союза. Впрочем, их различные траектории на протяжении десятилетий делают этот совместный опыт все менее актуальным. Западу нужно прекратить рассматривать их как просто постсоветское пространство. Но если эта геополитическая конструкция устарела, то какие рамки должны ее заменить? И как эти изменения отразятся на внешней политике США и ее союзников?

В случае Украины, прежде всего, признание новой реальности означает институционализацию места страны на Западе. Настало время Соединенным Штатам и Европе составить четкую дорожную карту относительно того, чтобы Украина наконец присоединилась к НАТО и Европейскому Союзу.

Кривая истории

В середине 1980-х годов программа реформ советского главы Михаила Горбачева под лозунгами "гласности и перестройки" развязала центробежные силы внутри СССР. Республики, входившие в его состав прилагали усилия, чтобы избежать орбиты Москвы, вернуть свою национальную идентичность и найти собственные пути преодоления экономических трудностей.

Суверенные страны до того, как Кремль захватил их, возвращались к состоянию естественного равновесия. К 1991 году, к удивлению многих западных политиков, процесс был завершен: Советский Союз распался, а на его месте возникло 15 независимых государств.

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С тех пор темпы изменений менялись от страны к стране. Некоторые, например Беларусь, замедлили время и старались удержать свое советское наследие; другие шли как можно дальше вперед, как можно скорее. Страны Балтии и страны бывшего Варшавского договора отвергли советское прошлое и приняли меры по интеграции с НАТО и ЕС еще в 1990-х годах, завершив этот процесс до 2004 года – непосредственно накануне того, как начал возрождаться российский империализм. К сожалению, Украина и Грузия пропустили этот исторический момент. Обе были оставлены за дверью, и обе впоследствии подверглись российским вооруженным нападениям ценой жизней и территории.

За прошедшие два десятилетия Путин пытался восстановить контроль Москвы во всем регионе, нарушая при этом признанные границы на международном уровне. Но Кремль не смог повернуть часы вспять.

Пытаясь приклонить дугу истории к своей воле, Путин лишь укрепил силы, которые намерен подчинить. Эта динамика стала очевидной после вторжения России в Грузию в 2008 году, а тем более – после нападения на Украину в 2014 году.

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Кремль оказывал давление на Киев задолго до этого вторжения. Постоянное издевательство Путина в сочетании с непродуманным решением президента Украины Виктора Януковича уступить Москве и изменить проевропейский курс прежних правительств вызвали протесты в конце 2013 года, которые переросли в украинскую Революцию Достоинства.



Путин все еще мечтает об империи / Фото Getty Images

После того, как Янукович приказал полиции расстреливать протестующих – что привело к более чем 100 смертей, украинский народ заставил его уйти с должности. Россия напала на Крым через несколько дней. Но украинцы уже безвозвратно изменили траекторию своей страны, гарантируя, что ни одно правительство в Киеве никогда бы не подумало относиться к своим гражданам "сильной рукой", которую сейчас правительство России и Беларуси применяют против собственных граждан.

Алексей Печий об угрозах. Смотрите видео:

В этом году исполняется 30 лет независимости Украины. Миллионы молодых украинцев не прожили ни одного дня в Советском Союзе, и сейчас у многих из них есть собственные дети. Идея "общего советского прошлого", которая уже угасает среди старших поколений, мало для них значит. Эта молодежь пережила две революции – сначала Оранжевую революцию 2004 года, а затем Революцию Достоинства 2014 года – и войну с Россией, которая до сих пор продолжается. Для них Украина никогда не обретала независимости; она всегда была независимой.

Против сфер влияния

В Украине и в других странах разрыв связей с Москвой будет продолжаться независимо от того, что Путин или его окружение скажут об этом. Поэтому Соединенные Штаты и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию в регионе с конкретной политикой, приспособленной к обстоятельствам отдельных стран и блоков.

В случае Украины и Грузии продвижение вперед к членству в НАТО должно стать главным приоритетом. Как заявили НАТО в своем коммюнике на саммите в Бухаресте 2008 года и подтвердили в этом году в Брюсселе, этот результат неизбежен. Обе страны уже участвуют в деятельности НАТО как партнеры с расширенными возможностями.

Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией вклад Украины и Грузии имеет решающее значение для обеспечения безопасности на Черном море. Россия становится все более агрессивной в регионе: она нарушает торговые пути и мешает свободе судоходства, наращивая свою военную и ядерные возможности в оккупированном Крыму и используя эту территорию как логистический узел для своей военной деятельности на Ближнем Востоке.

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Кроме сотрудничества в сфере безопасности, Украина и Грузия стремятся углубить свою экономическую и политическую интеграцию с Европой. Вместе со своим коллегой из Молдовы, министры иностранных дел двух стран основали “Ассоциированное трио” в Киеве в начале этого года с целью прямого будущего вступления в ЕС. Для Европы сотрудничество с группой – это возможность улучшить глобальное положение ЕС за счет расширения охвата его демократических ценностей и укрепления экономических мышц. Для Соединенных Штатов такое углубление сотрудничества будет служить целям администрации Байдена – укрепить трансатлантическое единство и усилить восточную границу демократической Европы.

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Географическая близость ни одной страны к России не должна ограничивать стратегии Вашингтона или Брюсселя.

Столицы стран Запада также имеют возможность проникнуть в другие страны, где Москва исторически царила. Соседи Грузии на Кавказе, Армения и Азербайджан заслуживают особого внимания. Налаживание этих отношений может во многом способствовать укреплению доверия между Западом и Турцией – важным союзником по НАТО. Россия пыталась укрепить свой контроль, позиционируя себя как миротворца и посредника конфликтов в регионе.

Но неожиданное переизбрание премьер-министра Армении Никола Пашиняна – лидера, склонного к компромиссам, а не уступкам иностранным государствам, а также союз между Азербайджаном и Турцией дали Западу возможность ограничить там российское влияние.

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Для стран Центральной Азии опыт Украины является доказательством уменьшения контроля Москвы. Из-за этого Москва пыталась заблокировать доступ Киева к региону с 2014 года, но мы нашли способы преодолеть препятствие. Наши настойчивые усилия по восстановлению традиционно прочных торговых связей, развитию инфраструктурных проектов, привлечению диаспор и предоставлению студентам возможности учиться в Украине начинают приносить свои результаты.

Даже в Беларуси демократическое давление вряд ли угаснет в долгосрочной перспективе, что оставит открытие для Запада, несмотря на попытки Александра Лукашенко, которого поддерживает Кремль, закрепить свое президентство.

Россия по-прежнему является сильной региональной державой. Но от Минска на западе до Улан-Батора на востоке Москва давно потеряла монополию на политическое влияние.

Географическая близость ни одной страны к России не должна ограничивать стратегии Вашингтона или Брюсселя. В конце концов, опасения относительно общих границ не сдерживали Китай, который поддерживает глубокие связи с рядом стран, исторически попавших в сферу влияния Москвы. В то же время Соединенные Штаты и их европейские союзники должны отбросить идею, что, сотрудничая с Кремлем, они могут предотвратить усиление российско-китайского партнерства. Москва уже движется в орбите Пекина – и, вероятно, уже опасается большего сближения с более могущественным Китаем.

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Единый Запад

Членство Украины в НАТО и ЕС не просто усилит прогресс в Украине, это также поможет снова объединить Запад.

Как игрок в Центральной и Восточной Европе и на Черном море, Украина может многое предложить как часть НАТО по вопросам региональной безопасности. Вооруженные силы страны имеют бесценный боевой опыт борьбы с русскими войсками после вторжения 2014 года. Ни один из нынешних членов НАТО не обладает таким опытом или знаниями, которые с этим связаны. А когда речь идет о кибербезопасности и борьбе с дезинформацией, немногие страны конкурируют со способностью Украины признать и противодействовать российской тактике.

Украина играет также жизненно важную роль в обеспечении энергетической независимости Европы. Десятилетиями мы были надежной страной-транзитером по поставкам газа в Европу.



Строительство "Северного потока-2" / Фото Getty Images

Мы планируем сохранить этот статус и в дальнейшем, несмотря на попытки России обойти украинскую систему такими проектами, как газопровод "Северный поток-2". Украина предлагает преимущество своей уникальной энергетической инфраструктуры, которая включает третьи по величине в мире подземные хранилища газа и 22 991 милю трубопроводов.

С огромным потенциалом для производства зеленого водорода с помощью солнечной и ветровой энергии, Украина имеет хорошие позиции для того, чтобы внести свой вклад в переход к зеленой Европе. Другие элементы экономики Украины также демонстрируют огромное обещание, начиная от ее продемонстрированной способности в цифровизации к аграрному сектору с потенциалом гарантировать мировую продовольственную безопасность.

Смотрите видео:

Членство Украины в НАТО и ЕС не просто усилит прогресс в Украине; это также поможет объединить Запад.

Несмотря на весь прогресс, достигнутый Украиной до сих пор, страна все еще нуждается в дальнейших реформах. К этой категории относятся попытки искоренить коррупцию. Правительство уже добилось значительных успехов, включая внедрение в прошлом месяце исторического закона о земельной реформе, который ранее задерживался на два десятилетия, что одновременно повысит прозрачность и будет стимулировать экономику.

Этим летом наконец-то были приняты и другие важные законопроекты по очистке судебной власти, предоставив международным экспертам решающий голос в процессе отбора потенциальных судей с сомнительной репутацией. Мы реалисты относительно того, сколько еще нужно сделать для преодоления коррупции в судебной системе, секторах обороны и безопасности, а также других институтах. Но сила нынешней политической воли отчетливо проявляется в этих смелых последних шагах, предпринятых, несмотря на огромное сопротивление собственных интересов.

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Под руководством президента Владимира Зеленского Украина полностью отдана ускорению усилий по реформам в соответствии с ожиданиями своих европейских и трансатлантических партнеров. Это то, чего хотят украинцы, и они заплатили высокую цену, защищая свой выбор. Размах истории тоже теперь, похоже, на их стороне.



ЕС поддерживают Украину / Фото Getty Images

Но собственные усилия Украины не будут успешными без сильной поддержки ЕС, НАТО и их государств-членов. Шаги, которые мы делаем, должны отвечать взаимностью, и все стороны будут работать над достижением цели членства в обеих организациях. США и Европа должны признать, что Украина – часть Запада. Только тогда наши нынешние усилия не окажутся напрасными.