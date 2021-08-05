НАТО і ЄС мають так це сприймати

З моменту розпаду Радянського Союзу в листопаді 1991 року територію, що простягається від Центральної Європи до Центральної Азії, зазвичай називають "пострадянським простором". Ця назва завжди була проблематичною – і через 30 років після її появи настав час виходу на пенсію.

Термін вводить в оману відносно ступеню політичних, соціальних та економічних зв’язків між групою країн, включаючи мою батьківщину, Україну. Ще більш тривожним є те, що його використання заохочує політиків та громадськість за межами цієї географії бачити країни, що знаходяться в ній, через єдину призму.

Читайте також Знаковий 1991 рік: чому розвалився Радянський Союз та як відродилася Україна

Цей короткозорий підхід служить імперіалістичним цілям Кремля. Президент Росії Володимир Путін не шкодує зусиль для популяризації хибного історичного наративу про те, що українці та росіяни є "одним народом"; його останній опус обсягом 5300 слів на цю тему, як повідомляється, став обов'язковим для російських військових.

Читайте також Переказ радянського підручника, – Казанський прокоментував статтю Путіна про Україну

Відразу після 1991 року спільна історія дійсно об’єднала країни, що виникли з-під уламків Радянського Союзу. Втім, їх різні траєкторії впродовж десятиліть роблять цей спільний досвід все менш актуальним. Заходу потрібно припинити розглядати їх як просто пострадянський простір. Але якщо ця геополітична конструкція застаріла, то які рамки повинні її замінити? І як ці зміни позначаться на зовнішній політиці США та її союзників?

У випадку України, перш за все, визнання нової реальності означає інституціоналізацію місця країни на Заході. Настав час Сполученим Штатам та Європі скласти чітку дорожню карту відносно того, щоб Україна нарешті приєдналася до НАТО та Європейського Союзу.

Крива історії

У середині 1980-х років програма реформ радянського очільника Михайла Горбачова під гаслами "гласності та перебудови" розв'язала відцентрові сили всередині СРСР. Республіки, що входили до його складу докладали зусиль, щоб уникнути орбіти Москви, повернути свою національну ідентичність і знайти власні шляхи подолання економічних труднощів.

Суверенні країни до того, як Кремль захопив їх, поверталися до стану природної рівноваги. До 1991 року, на подив багатьох західних політиків, процес був завершений: Радянський Союз розпався, а на його місці постало 15 незалежних держав.

Дивіться також Михайло Горбачов - людина, що змінила наш світ

З тих пір темпи змін змінювалися від країни до країни. Деякі, наприклад Білорусь, сповільнили час і намагалися утримати свою радянську спадщину; інші йшли якомога далі вперед, якомога швидше. Країни Балтії та країни колишнього Варшавського договору відкинули радянське минуле і вжили заходів щодо інтеграції з НАТО та ЄС ще у 1990-х роках, завершивши цей процес до 2004 року – безпосередньо напередодні того, як почав відроджуватися російський імперіалізм. На жаль, Україна та Грузія пропустили цей історичний момент. Обидві були залишені поза дверима, і обидві згодом зазнали російських збройних нападів ціною життів і території.

За минулі два десятиліття Путін намагався відновити контроль Москви в усьому регіоні, порушуючи при цьому визнані кордони на міжнародному рівні. Але Кремль не зміг повернути годинник назад.

Намагаючись прихилити дугу історії до своєї волі, Путін лише зміцнив сили, які має намір підпорядкувати. Ця динаміка стала очевидною після вторгнення Росії в Грузію 2008 року, а тим більше – після нападу на Україну 2014 року.

Читайте також Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР

Кремль чинив тиск на Київ задовго до цього вторгнення. Постійне знущання Путіна у поєднанні з непродуманим рішенням президента України Віктора Януковича поступитися Москві та змінити проєвропейський курс попередніх урядів спричинили протести наприкінці 2013 року, які переросли в українську Революцію Гідності.

Путін все ще мріє про імперію / Фото Getty Images

Після того, як Янукович наказав поліції розстрілювати протестувальників – що призвело до більш ніж 100 смертей, український народ змусив його піти з посади. Росія напала на Крим за декілька днів. Але українці вже безповоротно змінили траєкторію своєї країни, гарантуючи, що жоден уряд у Києві ніколи б не подумав ставитися до своїх громадян “сильною рукою”, яку нині уряд Росії та Білорусі застосовують проти власних громадян.

Олексій Печій про загрози. Дивіться відео:

Цього року виповнюється 30 років незалежності України. Мільйони молодих українців не прожили жодного дня в Радянському Союзі, і зараз багато з них мають власних дітей. Ідея "спільного радянського минулого", яка вже згасає серед старших поколінь, мало для них означає. Ця молодь пережила дві революції – спочатку Помаранчеву революцію 2004 року, а потім Революцію Гідності 2014 року – і війну з Росією, яка досі триває. Для них Україна ніколи не здобувала незалежності; вона завжди була незалежною.

Проти сфер впливу

В Україні та в інших країнах розрив зв’язків з Москвою триватиме незалежно від того, що Путін чи його оточення скажуть про це. Тому Сполучені Штати та їхні західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію в регіоні з конкретною політикою, пристосованою до обставин окремих країн та блоків.

У випадку України та Грузії просування вперед до членства в НАТО має стати головним пріоритетом. Як заявили НАТО у своєму комюніке на саміті в Бухаресті 2008 року та підтвердили цього року в Брюсселі, цей результат є неминучим. Обидві країни вже беруть участь у діяльності НАТО як партнери з розширеними можливостями.

Разом з Болгарією, Румунією та Туреччиною внесок України та Грузії має вирішальне значення для забезпечення безпеки на Чорному морі. Росія стає все більш агресивною в регіоні: вона порушує торговельні шляхи та заважає свободі судноплавства, нарощуючи свої військову та ядерні можливості в окупованому Криму та використовуючи цю територію як логістичний вузол для своєї військової діяльності на Близькому Сході.

Читайте також США і Європа мають визначити дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС, – Кулеба

Крім співробітництва у сфері безпеки, Україна та Грузія прагнуть поглибити свою економічну та політичну інтеграцію з Європою. Разом зі своїм колегою з Молдови, міністри закордонних справ двох країн заснували “Асоційоване тріо” в Києві на початку цього року з метою майбутнього прямою вступу до ЄС. Для Європи співпраця з групою – це можливість покращити глобальне становище ЄС за рахунок розширення охоплення його демократичних цінностей та зміцнення економічних м’язів. Для Сполучених Штатів таке поглиблення співпраці буде слугувати цілям адміністрації Байдена – зміцнити трансатлантичну єдність та посилити східний кордон демократичної Європи.

Читайте також У МЗС пояснили, як "Асоційоване тріо" добиватиметься вступу в ЄС

Географічна близькість жодної країни до Росії не повинна обмежувати стратегії Вашингтона чи Брюсселя.

Столиці країн Заходу також мають можливість проникнути в інші країни, де Москва історично панувала. Сусіди Грузії на Кавказі, Вірменія та Азербайджан заслуговують особливої ​​уваги. Налагодження цих стосунків може багато в чому сприяти зміцненню довіри між Заходом і Туреччиною – важливим союзником по НАТО. Росія намагалася зміцнити свій контроль, позиціонуючи себе як миротворця та посередника конфліктів у регіоні.

Але несподіване переобрання прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна – лідера, схильного до компромісів, а не поступок іноземним державам, а також союз між Азербайджаном та Туреччиною дало Заходу можливість обмежити там російський вплив.

Читайте також Нікол Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії

Для країн Центральної Азії досвід України є доказом зменшення контролю Москви. Через це Москва намагалася заблокувати доступ Києва до регіону з 2014 року, але ми знайшли способи подолати перешкоду. Наші наполегливі зусилля щодо відновлення традиційно міцних торговельних зв’язків, розвитку інфраструктурних проектів, залучення діаспор та надання студентам можливості навчатися в Україні починають приносити свої результати.

Навіть у Білорусі демократичний тиск навряд чи згасне у довгостроковій перспективі, що залишить відкриття для Заходу, незважаючи на спроби Олександра Лукашенка, якого підтримує Кремль, закріпити своє президентство.

Росія як і раніше є сильною регіональною державою. Але від Мінська на заході до Улан-Батора на сході Москва давно втратила монополію на політичний вплив.

Географічна близькість жодної країни до Росії не повинна обмежувати стратегії Вашингтона чи Брюсселя. Зрештою, побоювання щодо спільних кордонів не стримували Китай, який підтримує глибокі зв’язки з низкою країн, які історично потрапили до сфери впливу Москви. Водночас Сполучені Штати та їхні європейські союзники повинні відкинути ідею, що, співпрацюючи з Кремлем, вони можуть запобігти посиленню російсько-китайського партнерства. Москва вже рухається в орбіті Пекіна – і, ймовірно, вже побоюється більшого зближення з могутнішим Китаєм.

Читайте також Геополітична загроза: глобальні амбіції Китаю стали головним викликом для Заходу

Єдиний Захід

Членство України в НАТО та ЄС не просто посилить прогрес в Україні; це також допоможе знову об’єднати Захід.

Як гравець у Центральній та Східній Європі та на Чорному морі, Україна може багато запропонувати як частина НАТО з питань регіональної безпеки. Збройні сили країни мають безцінний бойовий досвід боротьби з російськими військами після вторгнення 2014 року. Жодна з нинішніх членів НАТО не володіє таким досвідом чи знаннями, які з цим пов’язані. А коли мова йде про кібербезпеку та боротьбу з дезінформацією, небагато країн конкурують зі здатністю України визнати та протидіяти російській тактиці.

Україна відіграє також життєво важливу роль у забезпеченні енергетичної незалежності Європи. Десятиліттями ми були надійною країною-транзитером з постачання газу до Європи.

Будівництво "Північного потоку-2" / Фото Getty Images

Ми плануємо зберегти цей статус й надалі, незважаючи на спроби Росії обійти українську систему такими проектами, як газогін "Північний потік-2". Україна пропонує перевагу своєї унікальної енергетичної інфраструктури, яка включає треті за величиною у світі підземні сховища газу та 22 991 милю трубопроводів.

З величезним потенціалом для виробництва зеленого водню за допомогою сонячної та вітрової енергії, Україна має гарні позиції для того, щоб зробити свій внесок у перехід до зеленої Європи. Інші елементи економіки України також демонструють величезну обіцянку, починаючи від її продемонстрованої спроможності у цифровізації до аграрного сектору з потенціалом гарантувати світову продовольчу безпеку.

Дивіться відео:

Членство України в НАТО та ЄС не просто посилить прогрес в Україні; це також допоможе об’єднати Захід.

Незважаючи на весь прогрес, досягнутий Україною досі, країна все ще потребує подальших реформ. До цієї категорії належать спроби викорінити корупцію. Уряд вже досяг значних успіхів, включаючи впровадження минулого місяця історичного закону про земельну реформу, який раніше затримувався на два десятиліття, що одночасно підвищить прозорість та стимулюватиме економіку.

Цього літа нарешті були прийняті й інші важливі законопроекти щодо очищення судової влади, надавши міжнародним експертам вирішальний голос у процесі відбору потенційних суддів з сумнівною репутацією. Ми є реалістами щодо того, скільки ще потрібно зробити для подолання корупції в судовій системі, секторах оборони та безпеки, а також інших інституціях. Але сила нинішньої політичної волі чітко проявляється в цих сміливих останніх кроках, зроблених, незважаючи на величезний опір власних інтересів.

Читайте також Зеленський підписав закон про відновлення роботи ВККС: чому це важливо

Під керівництвом президента Володимира Зеленського Україна повністю віддана прискоренню зусиль щодо реформ відповідно до очікувань своїх європейських та трансатлантичних партнерів. Це те, чого хочуть українці, і вони заплатили високу ціну, захищаючи свій вибір. Розмах історії теж тепер, схоже, на їхньому боці.

ЄС підтримують Україну / Фото Getty Images

Але власні зусилля України не будуть успішними без сильної підтримки ЄС, НАТО та їхніх держав-членів. Кроки, які ми робимо, повинні відповідати взаємністю, і всі сторони працюватимуть над досягненням мети членства України в обох організаціях. США та Європа повинні визнати, що Україна є частиною Заходу. Тільки тоді наші нинішні зусилля не виявляться марними.