Украина успешно эвакуировала своих граждан и иностранцев из Сектора Газа

Одной из первых Украина эвакуировала из Сектора Газа более 100 своих граждан, а также 17 иностранцев. Сейчас люди находятся в Каире и готовятся к вылету в Киев.

Кулеба подчеркнул, что Украина и Египет приложили огромные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но ее удалось успешно завершить.

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Украина эвакуировала людей из Сектора Газа

Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии,

– сообщил министр.

По его словам, эвакуированные находятся в безопасности в Каире, уже вскоре они вылетят в Киев.

Глава МИД отметил, что Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию по вывозу из Сектора Газа граждан 3 стран. "Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам", – добавил Кулеба.

Министр также выразил благодарность египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачное сотрудничество.

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Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан из Сектора Газа через Египет и организацию соответствующего авиарейса еще 19 мая.

Ранее Кулеба сообщил, что эвакуацию задерживали из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности". Зато Украина была готова к эвакуации своих граждан и даже выделила на это деньги из резервного фонда госбюджета.

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