Станет ловушкой для врага: генерал армии раскрыл, как удары ВСУ меняют ситуацию в Крыму

Украина продолжает наносить удары по топливной инфраструктуре и логистике оккупантов в Крыму. Такие атаки являются частью стратегии, которая должна усложнить обеспечение российской группировки на полуострове и создать предпосылки для его изоляции.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Крым должен потерять для России роль безопасного тыла и логистического центра. По его мнению, последствия ударов уже чувствуют как оккупационные войска, так и гражданское население полуострова.

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Почему удары по Крыму имеют стратегическое значение?

Николай Маломуж отметил, что Россия использует Крым не только как оккупированную территорию, но и как один из главных логистических узлов для ведения войны против Украины.

Там проходит поставка оружия, техники, боеприпасов и горючего для российских войск. Именно поэтому Украина пытается последовательно разрушать инфраструктуру, которая обеспечивает функционирование этого хаба.

Генерал армии об атаках Украины по Крыму: видео

Мы неоднократно указывали, что Крым может превратиться из логистического хаба, который используется врагом для поставки военного оружия, техники, боеприпасов, энергоресурсов, а также как плацдарм для противодействия нашим Вооруженным силам. Мы исходили из другой концепции – Крым будет не крепость, а ловушка для врага. Для этого надо создать все условия,

– отметил генерал армии.

По его словам, удары по нефтетерминалам, нефтебазам и другим объектам обеспечения являются одним из ключевых элементов изоляции полуострова. Россия зависит от маршрутов через Чонгар, Керченский мост и паромные переправы, поэтому их блокирование или поражение существенно усложняет логистику оккупантов.

Почему проблемы в Крыму бьют по Путину?

Важно, что потеря топливной и энергетической инфраструктуры влияет не только на военные объекты, но и на жизнь на самом полуострове. Это может вызвать рост недовольства среди населения.

Даже сейчас ощутимо, что там нет горючего вообще, что есть очереди, недовольство, уже такие локальные выступления во многих регионах,

– сказал Маломуж.

Кроме того, часть россиян, которые переехали в Крым после оккупации, может начать покидать полуостров из-за ухудшения условий жизни.

Важно! Во временно оккупированном Крыму углубляется дефицит товаров первой необходимости. Из-за проблем с логистикой и роста спроса местные магазины уже вводят ограничения на продажу отдельных продуктов, а жители все чаще сталкиваются с пустыми полками.

Важно также то, что Крым имеет для России не только военное, но и символическое значение. Именно поэтому любые проблемы на полуострове бьют по позициям российского руководства. Ситуация особенно болезненна для Владимира Путина, который связал с Крымом значительную часть своего политического имиджа.

"Он же взял кураторство над Крымом, над Керченским мостом, а оно практически не работает, а наоборот ухудшается. Это уже стратегический провал для Путина", – подытожил Николай Маломуж.

Какова ситуация в Крыму?

Во временно оккупированном Крыму возникли серьезные перебои в работе железной дороги после атаки беспилотников. Из-за повреждения локомотива оккупанты были вынуждены приостановить движение ряда пассажирских поездов, а часть людей доставлять автобусами. Ситуация в очередной раз продемонстрировала уязвимость транспортной инфраструктуры полуострова к ударам по российской логистике.

Россияне все реже реже выбирают временно оккупированный Крым для летнего отдыха. На туристический сезон влияют риски безопасности, проблемы с логистикой и общая неопределенность на полуострове, из-за чего спрос на поездки существенно снижается. Вследствие этого курортная отрасль оккупированного региона несет заметные потери.

Владимир Зеленский заявил, что удары по российской инфраструктуре в оккупированном Крыму существенно усложнили обеспечение полуострова топливом. По словам президента, дефицит горючего стал одним из последствий системной работы украинских сил по логистическим и военным объектам врага. Это создает для оккупантов дополнительные трудности как в тылу, так и для обеспечения армии.