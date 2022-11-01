Украина может признать Беларусь оккупированной: как на это отреагировала белорусская оппозиция

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной. С начала полномасштабной агрессии России Минск находится под полным политическим контролем Кремля.

В то же время , в белорусской оппозиции осознают, что для суверенитета страны наступило "время больших испытаний". Об этом 24 канала рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

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Эксперт отметил, что президент Беларуси Светлана Тихановская и ее сторонники ранее тоже говорили, что политика Минска свидетельствует о том, что Беларусь потеряла свой военный и международный суверенитет .

Беларусь полностью "под пятой" российской власти и ее желающих, то и делающих на территории Беларуси и превратили ее в "проходной двор". Лукашенко в Кремле "знают", но уже даже "не спрашивают",

– объяснил журналист.

По его словам, о факте оккупации говорят и рядовые белорусы, понимающие, что момент для белорусского суверенитета наступил очень тяжелый, что стало "большим испытанием".

"Понятно, что факт оккупации можно обсуждать: так ли оно действительно, есть ли польза от признания Беларуси оккупированной территорией – здесь с юридической точки зрения можно поспорить. Все потому, что это потеря в будущем возможности того, что Беларусь будет формально оставаться независимым государством", – добавил Калиновский.

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По его мнению, белорусский социум также подметил, что Минск все больше действует в фарватере Кремля.

"В обществе тоже заметили, как Лукашенко "выплясывает" вокруг Путина, выполняет его прихоти. Хотя главного, что Путин хотел бы (послать белорусских солдат на территорию Украины) – на это Лукашенко еще не отважился ", – резюмировал обозреватель.

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