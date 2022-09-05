Украина может рассчитывать на еще большую поддержку, – политолог о победе Лиз Трасс
Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Лидер четко заявила: она продолжит дело Бориса Джонсона, а значит – и дальше будет помогать Украине в борьбе против россии.
Более того, Украина может рассчитывать на более мощную поддержку. Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк.
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Трасс продолжит дело, начатое Джонсоном
Великобритания продолжит поддерживать Украину в ее героическом противостоянии агрессору. Новая глава британского правительства Лиз Трасс четко продекларировала: она будет следовать тем же шагам, что и экс-премьер Борис Джонсон. Кроме того, ранее политик заявляла о готовности применить ядерное оружие в случае более существенных угроз.
Мы можем радоваться, что Великобритания остается нашим надежным союзником – в лице Бориса Джонсона и Лиз Трасс,
– заметил политолог.
Что касается Джонсона – он вряд ли не оставит политическую арену. "Кто знает, на какой следующей должности мы его увидим", – добавил Антонюк.
Лиз Трасс сравнивают с Маргарет Тэтчер
Стоит отметить, что новую главу Консервативной партии нередко сравнивают с Маргарет Тэтчер – с одной из ведущих премьер-министров в истории Великобритании. Однако самой Трассе такие параллели не по душе.
Я думаю, что ее характер будет именно таким – железной леди,
– сказал Антонюк.
У россиян, добавляет политолог, в связи с назначением Трасс настоящая истерика. "Они скрежещут зубами", – сказал он.
Позиция новой премьер-министра Великобритании: коротко
- Ранее Лиз Трасс занимала должность министра иностранных дел Великобритании. У нее всегда была четкая позиция в российско-украинской войне. Лиз Трасс поддержала идею о том, что замороженные российские активы в Великобритании должны быть конфискованы и переданы украинцам. Страна считает правильным пример Канады, которая приняла закон.
- По ее словам, Великобритания возглавила поддержку Украины во время войны и продолжит лидировать в поддержке плана реконструкции и развития украинского правительства.
- Трасс будет готова рассекречивать больше разведданных о планах россии. Она хочет показать миру тактику кремлевского диктатора владимира путина.
- Политик отмечала, что намерена стать большим другом Украины, продолжив деятельность Джонсона. "Я обязуюсь гарантировать, что путин потерпит неудачу и стратегическое поражение в Украине, а россия будет скована в будущем", – сказала она.
- Британский лидер отметила, что первым человеком, которому она позвонит после победы, будет Владимир Зеленский. Кроме того, она поделилась намерениями посетить Украину.
- Сегодня, 5 сентября, Лиз Трасс одержала победу над Риши Сунаком и стала главой правительства Великобритании. Вскоре ее официально назначит королева, и новый премьер начнет назначать министров.
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