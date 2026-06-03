Есть такая возможность, военкор назвала два фактора, которые сломают Россию в войне

Россия еще имеет ресурс для продолжения войны, но ее возможности не безграничны. Ситуацию на фронте могут изменить не отдельные поставки оружия, а системный удар по основе российской военной машины.

Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в эфире 24 Канала назвала два фактора, которые могут сломать Россию в войне. По ее словам, Украина имеет возможности для этого, но результат будет зависеть от масштаба и темпа ударов.

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Два рычага, которые могут изменить фронт

После разговоров о Patriot, Gripen или собственной баллистике важно разделять короткую и длинную перспективу. Такие решения действительно усиливают Украину, но они требуют времени на производство, испытания, разрешительные процедуры и развертывание. Поэтому сейчас самое быстрое влияние могут дать удары по тем основам, которые позволяют России держать войну.

Отсутствие адекватного снабжения денег в российской экономике для войны, отсутствие поставок российских солдат на фронт – это две главные штуки, которые сейчас могут что-то изменить,

– объяснила Кириенко.

Украине нужно постоянно давить на систему, которая обеспечивает оккупационную армию людьми, топливом и деньгами. Если Россия не будет успевать закрывать потери на фронте, а ее топливная отрасль будет получать новые удары, вести войну в нынешнем темпе ей будет значительно сложнее.

Мы должны выйти на такое количество уничтоженных россиян, которое превысит их мобилизационное количество. Мы должны уничтожать их НПЗ так, чтобы они не могли финансировать войну,

– подчеркнула военкорреспондентка.

Для этого уже есть определенные предпосылки. Темпы потерь оккупантов растут, а украинские FPV-дроны и "Люти" долетают до российских объектов. По словам Кириенко, возможности для такого давления есть, и теперь вопрос в масштабе и системности этих ударов.

Большое небо требует времени

Усиление авиации и противовоздушной обороны тоже может изменить баланс, но это более долгая перспектива. Лицензия на производство Patriot дала бы Украине больше возможностей для защиты городов, а Gripen и собственная баллистика усилили бы удары по российской системе ПВО. Однако такие решения не работают мгновенно, потому что между политическим разрешением и появлением оружия на фронте проходит много этапов.

Чтобы выйти на большое небо, контроль большого неба, у нас пока нет таких возможностей. Это в перспективе,

– объяснила Кириенко.

Украина уже работает над собственными разработками, но даже готовый замысел требует времени на доведение до боевого уровня. Речь идет о производстве, испытаниях, разрешительных процедурах и реальном применении в войсках. Поэтому такие программы могут существенно усилить Украину, но не заменяют того давления, который нужен уже сейчас.

У нас длительное время идет разработка наших КАБов. Только сейчас презентовали сырой вариант. На пятом году войны сырой вариант,

– отметила военкорреспондентка.

Пока эти возможности только наращиваются, Украина должна концентрироваться на том, что уже дает практический результат.

Чем больше их будет, тем больше мы их уничтожим. У нас тенденции и возможности для такого есть,

– отметила Кириенко.

Если темп ударов по российским НПЗ и потерь живой силы будет расти, это может усилить давление на Россию быстрее, чем долгосрочные программы вооружения.

Что известно о ситуации на фронте?

По состоянию на 3 июня 2026 года на большинстве участков фронта продолжаются тяжелые бои, но подтвержденного продвижения ни одна из сторон не показывает. В ISW отмечают, что россияне продолжают давить на Сумщине, Купянском, Славянском, Константиновско-Дружковском, Александровском, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях, однако украинские силы отвечают контратаками и ударами по скоплениям врага, пунктах управления дронами и других целях в ближнем тылу.

Покровское направление и дальше остается самым горячим участком фронта, но май стал для россиян одним из самых слабых месяцев по темпам продвижения. В бригаде "Рубеж" отмечают, что враг более десяти месяцев непрерывно штурмует этот отрезок, однако именно в мае его наступление начало терять эффективность. Оккупанты и дальше пытаются действовать малыми пехотными группами, но все чаще несут потери без заметного результата, тогда как Силы обороны проводят успешные контратаки.

На этом фоне российские потери остаются очень высокими. По данным Генштаба, только за сутки на 3 июня Россия потеряла еще 1 130 военных, а также танки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, автомобильную технику, крылатые ракеты и большое количество беспилотников. Это показывает, что враг и дальше пытается давить числом, но платит за это очень высокую цену.

На Александровском направлении Силы обороны Украины постепенно возвращают территории, но уже по другой тактике, чем в предыдущие годы. В 110-й бригаде объясняют, что теперь это не массированные штурмы, а небольшие спецоперации с постоянным взаимодействием штурмовых групп, разведки, артиллерии и подразделений, которые сразу закрепляются на освобожденных позициях. Такой подход позволяет беречь личный состав и одновременно сдерживать россиян от выхода к важным маршрутам в сторону Запорожья.