Зеленский назвал, сколько украинских САУ "Богдана" производят ежемесячно

Во время вечернего обращения президент подвел итоги визита в Исландию. На встречах говорили об инвестициях в производство оружия в Украине, поэтому Зеленский назвал достижения отечественного оборонпрома.

Интересно, что 1 октября гарант заявил, что государство производит 15 – 20 САУ "Богдана" в месяц. Судя по новому заявлению Зеленского, это количество несколько возросло.

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Украина увеличила производство САУ "Богдана"

Завершил визит к нашим друзьям из Северной Европы. Был уже четвертый саммит Украина – государства-нордики (Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция). Очень продуктивно. Договорились о новых пакетах поддержки для нашей обороны, также для нашей энергетики. Много говорили и об инвестициях в наше производство оружия, именно в Украине, и о развитии совместных оборонных проектов. Есть весомая история таких отношений с Данией: датская модель позволяет привлекать финансы от наших партнеров именно в украинское оборонное производство. В частности, делаем артиллерию – уже почти 20 "Богдан" в месяц, хорошие результаты и в других направлениях. Будет больше результатов. Снаряды, техника, дроны – все необходимое,

– сказал президент.

Это очень хороший результат, ведь в апреле Украина впервые выпустила 10 "Богдан" в месяц. А в начале войны у ВСУ была всего одна такая гаубица.

В этом году в октябре Defense Express привели цифры, что Украина производит столько же САУ, сколько все страны ЕС вместе взятые. А именно 180 – 240 самоходных артустановок в год. Тогда говорилось, что 20 "Богдан" – пиковое значение.

Следует сказать, что САУ "Богдана" – гордость украинской оборонки. Она очень эффективна и помогла освободить Змеиный. Эта САУ стала первой в Украине, которую разработали под "натовский" калибр 155 миллиметров. Эксперты говорят – это лучшее, что есть из собственной артиллерии.

Технические характеристики этого оружия читайте здесь.