Цікаво, що 1 жовтня гарант заявив, що держава виробляє 15 – 20 САУ "Богдана" на місяць. Судячи з нової заяви Зеленського, ця кількість дещо зросла.

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Україна збільшила виробництво САУ "Богдана"

Завершив візит до наших друзів із Північної Європи. Був уже четвертий саміт Україна – держави-нордики (Ісландія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція). Дуже продуктивно. Домовилися про нові пакети підтримки для нашої оборони, також для нашої енергетики. Багато говорили й про інвестиції в наше виробництво зброї, саме в Україні, і про розвиток спільних оборонних проєктів. Є вагома історія таких відносин із Данією: данська модель дає змогу залучати фінанси від наших партнерів саме в українське оборонне виробництво. Зокрема, робимо артилерію – уже майже 20 "Богдан" на місяць, хороші результати і в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони – усе необхідне,

– сказав президент.

Це дуже хороший результат, адже в квітні Україна вперше випустила 10 "Богдан" на місяць. А на початку війни ЗСУ взагалі мали одну таку гаубицю.

Цьогоріч у жовтні Defense Express навели цифри, що Україна виробляє стільки ж САУ, скільки всі країни ЄС разом узяті. А саме 180 – 240 самохідних артустановок на рік. Тоді мовилося, що 20 "Богдан" – пікове значення.

Слід сказати, що САУ "Богдана" – гордість української оборонки. Вона дуже ефективна та допомогла звільнити Зміїний. Ця САУ стала першою в Україні, яку розробили під "натівський" калібр 155 міліметрів. Експерти говорять – це найкраще, що є з власної артилерії.

Технічні характеристики цієї зброї читайте тут.