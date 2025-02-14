Принять реальность не значит пойти на уступки, – глава Пентагона о границах Украины

Пит Хегсет снова заявил, что возвращение Украины к границам, которые были до 2014 года, не является "реалистичной целью". По словам министра обороны США, это не означает пойти на уступки Владимиру Путину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Пентагона во время пресс-конференции после встречи с министрами обороны НАТО.

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Что сказал Хегсет о границах Украины до 2014 года

Министр обороны США отметил, что "реализм является важной частью разговора". По словам Хегсета, до этого реализма "было недостаточно".

Но просто указать на реализм, например, что границы не будут откачены до того, какими все хотели бы их видеть в 2014 году, не является уступкой Владимиру Путину,

– сказал глава Пентагона.

Он отметил, что это лишь "признание реалий жесткой силы на местах, после многих жертв, сначала со стороны украинцев, а затем со стороны союзников", а также осознание того, что "мир, достигнутый путем переговоров, будет определенной демаркацией, которой не желает ни одна из сторон".

Пит Хегсет также отверг критику того, что Дональд Трамп своим подходом уже "пошёл на уступки Владимиру Путину". Глава американского Минобороны заметил, что российский диктатор "готов к переговорам", поскольку "реагирует на силу и видит в президенте Трампе сильного соперника".

К слову, глава Пентагона заявлял, что для начала переговоров о мире в Украине не нужны уступки от России. Он также отметил, что ни Путин, ни Зеленский не получат всего, чего они хотели изначально.