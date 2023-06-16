Во время войны домой зовут друзей: получит ли Зурабишвили приглашение от Зеленского

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию "Украинская правда" подчеркнула, что готова приехать в Украину "уже завтра". Впрочем, до сих пор не получила приглашение от Владимира Зеленского и на это несколько причин.

О них 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. Он объяснил сегодняшнюю позицию Грузии и действия непосредственно Зурабишвили.

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Двойная политика

По мнению Олега Лесного, грузинское правительство занимает неконструктивную позицию. В тандеме правительство-президент Зурабишвили играет роль хорошего полицейского: где-то поддерживает оппозицию, где-то "тролит правительство". Но вообще они играют в одну игру. Поэтому украинское правительство, вероятно, не проявляет соответствующую эмпатию и не приглашает ее.

В этой ситуации, когда часть твоей территории оккупирована Россией, понятно, как это было в Грузии и происходит в Украине, делать вид, что это другая ситуация, или говорить пусть Украина победит, а мы воспользуемся – это не о солидарности. На период войны домой зовут только друзей,

– отметил политолог.

Без пустых разговоров

Политолог подчеркнул, что правительство Грузии сейчас пророссийское. Он подыгрывает России. Обслуживает его и своих олигархов. Потому и подыгрывать этому с точки зрения политики нет смысла.

"У нашего президента нет времени на "пустые визиты". То, что сегодня произошло, – не пустой визит. Нам забрасывают пробные шары, чтобы дожать до победы и здесь мы должны принять эту делегацию, разъяснить свою позицию и перебросить мяч на поле врага. Это не расходование зря сил, это геополитика", – добавил он.

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Отметим, что 16 июня в Киев прибыла делегация лидеров стран Африки с "мирной инициативой" по окончанию войны. А уже 17 июня она посетит российский Санкт-Петербург, где в рамках визита встретится с Владимиром Путиным.

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