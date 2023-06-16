Про них 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Він пояснив сьогоднішню позицію Грузії і дії безпосередньо Зурабішвілі.
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Подвійна політика
На думку Олега Лісного, грузинський уряд наразі займає неконструктивну позицію. В тандемі уряд-президент Зурабішвілі грає роль хорошого поліцейського: десь підтримує опозицію, десь "тролить уряд". Але загалом вони грають в одну гру. Тому український уряд, ймовірно, не проявляє відповідної емпатії і не запрошує її.
У цій ситуації, коли частина твоєї території окупована Росією, зрозуміло як це було в Грузії і відбувається в Україні, робити вигляд, що це інша ситуація, або говорити нехай Україна переможе, а ми скористаємося – це не про солідарність. На період війни додому кличуть тільки друзів,
– зазначив політолог.
Без порожніх розмов
Політолог підкреслив, що уряд Грузії наразі проросійський. Він підіграє Росії. Обслуговує її та своїх олігархів. Тому й підігравати цьому з точки зору політики немає сенсу.
"У нашого президента немає часу на "пусті візити". Те, що сьогодні відбулося, – не пустий візит. Нам закидають пробні кулі, щоб дотиснути до перемоги і тут ми маємо прийняти цю делегацію, роз'яснити свою позицію і перекинути м'яч на поле ворога. Це не витрачання дарма сил, це геополітика", – додав він.
Михайло Подоляк прокоментував "мирний план" ПАР: дивитись відео
Зазначимо, що 16 червня до Києва прибула делегація лідерів країн Африки з "мирною ініціативою" щодо закінчення війни. А вже 17 червня вона відвідає російський Санкт-Петербург, де в рамках візиту зустрінеться з Владіміром Путіним.
Делегація ПАР в Києві: основні новини
- 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн. Українська сторона відповіла згодою. Зазначимо, лідер ПАР у березні 2022 року вперше оголосив, що його уряд попросили "зіграти роль посередника" у російсько-українській війні.
- В Офісі Президента розкритикували "мирний план", зазначивши, що наведені пропозиції є досить сумнівними. Михайло Подоляк переконаний: більшість пропозицій миру, які надходять Україні, не враховують наші інтереси і, як наслідок, грають на руку Росії.
- Під час робочого візиту делегації ПАР в Україні лунала масштабна повітряна тривога. Росія не припинила обстрілювати територію нашої держави "Калібрами" та "Кинджалами". Речник президента ПАР Вінсент Магвенья прокоментував, що це ніяк не вплинуло на роботу лідерів Африки.