Про них 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Він пояснив сьогоднішню позицію Грузії і дії безпосередньо Зурабішвілі.

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Подвійна політика

На думку Олега Лісного, грузинський уряд наразі займає неконструктивну позицію. В тандемі уряд-президент Зурабішвілі грає роль хорошого поліцейського: десь підтримує опозицію, десь "тролить уряд". Але загалом вони грають в одну гру. Тому український уряд, ймовірно, не проявляє відповідної емпатії і не запрошує її.

У цій ситуації, коли частина твоєї території окупована Росією, зрозуміло як це було в Грузії і відбувається в Україні, робити вигляд, що це інша ситуація, або говорити нехай Україна переможе, а ми скористаємося – це не про солідарність. На період війни додому кличуть тільки друзів,

– зазначив політолог.

Без порожніх розмов

Політолог підкреслив, що уряд Грузії наразі проросійський. Він підіграє Росії. Обслуговує її та своїх олігархів. Тому й підігравати цьому з точки зору політики немає сенсу.

"У нашого президента немає часу на "пусті візити". Те, що сьогодні відбулося, – не пустий візит. Нам закидають пробні кулі, щоб дотиснути до перемоги і тут ми маємо прийняти цю делегацію, роз'яснити свою позицію і перекинути м'яч на поле ворога. Це не витрачання дарма сил, це геополітика", – додав він.

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Зазначимо, що 16 червня до Києва прибула делегація лідерів країн Африки з "мирною ініціативою" щодо закінчення війни. А вже 17 червня вона відвідає російський Санкт-Петербург, де в рамках візиту зустрінеться з Владіміром Путіним.

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