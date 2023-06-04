Украина выиграет битву за Бахмут: военный эксперт предположил, как будут развиваться события

У россиян нет шансов полностью взять Бахмут и закрепиться на этом направлении. Оккупанты делают попытки продвижения, которые каждый раз знаменуются неудачами.

Российские войска контролируют сейчас около 90% территории самого города, впрочем, это не свидетельствует об их доминировании. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Россияне не смогут получить Бахмут

Александр Мусиенко отметил, что сейчас ключевая история на флангах. Оккупанты предпринимали попытки остановить продвижение ВСУ, впрочем, они были напрасными.

"Битва за Бахмут в будущем закончится в пользу Украины", – добавил Мусиенко.

По его словам, украинским защитникам не нужно будет прибегать к тактике россиян – вести бои с участием штурмовых групп и устанавливать огневой контроль артиллерийскими средствами и минометами.

Можно будет просто наносить удары по вражеским группировкам и дальше идти по флангам для того, чтобы создать им там окружение, перерезать логистику,

– объяснил он.

Россияне на Бахмутском направлении на самом деле не могут атаковать украинские позиции дальше. Также у них нет возможности полноценно закрепиться на флангах.

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