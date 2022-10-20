Абрамович – единственный россиянин, против которого Украина ввела санкции с условием: при чем здесь пленные

Украина ввела санкции против 256 российских бизнесменов и их родственников. В санкционном списке оказался олигарх и бывший владелец Челси Роман Абрамович. Он единственный россиянин, против которого Украина ввела санкции с условием.

Об этом говорится в приложении к указу №727, опубликованном на сайте президента в четверг, 20 октября. Абрамович – единственное лицо в санкционном списке, имеющее примечание о введении санкций с условием.

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Украина ввела санкции против Абрамовича, ведь олигарх получает доходы в России

В приложении говорится, что ограничения против Абрамовича вступят в силу, когда завершится процесс обмена пленными между Украиной и Россией.

Персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции), предусмотренные позицией 146 (это номер Абрамовича в документе), применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины,

– говорится в документе.

Санкции Украины против Абрамовича связаны с тем, что он получает доходы в России, прямо или косвенно контролируя группу Evraz plc и ряд предприятий: Нижнетагильский металлургический комбинат, угольная компания "Распадская", Западно-Сибирский металлургический комбинат, Качканарский горно-обогатительный комбинат и т.д.

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