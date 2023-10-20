Пентагон подтвердил ограничения по применению Украиной ATACMS

Недавно Украина получила американские ракеты ATACMS. Однако Силы обороны должны соблюдать ограничения по их использованию.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. По его словам, Украина может использовать эти дальнобойные ракеты только в пределах своей суверенной территории.

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В Пентагоне подтвердили ограничения по применению ATACMS

По словам Райдера, как и в случае со всеми другими системами и оборудованием, предоставленным Соединенными Штатами Украине, Вашингтон получил гарантии, что их будут использовать только в пределах Украины для отвоевывания и защиты суверенной украинской территории.

Я не могу вдаваться в подробности относительно количества предоставленных нами ракет,

– заметил представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, существует ли обязательство предоставить Киеву больше ATACMS, он заявил, что США будут продолжать консультироваться с Украиной, своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что ВСУ имеют все необходимое для защиты от России.

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Удар ATACMS по оккупантам в Бердянске и Луганске: коротко

Недавно ВСУ нанесли удары по российскому аэродрому с вертолетами во временно оккупированном Бердянске. Поражения были очень серьезными. Теперь захватчики пытаются найти тех, кто якобы сообщил информацию о расположении техники.

В Силах специальных операций ВСУ подтвердили успешность удара – вражеский склад боеприпасов детонировал до четырех утра. В свою очередь, взрывы в Луганске раздавались до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых.

ВСУ уничтожили 9 вертолетов различных модификаций, специальную технику, которая находилась на аэродромах, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов, а также повредили взлетные полосы аэродромов.

Следует заметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала