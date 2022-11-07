Украина получила первые NASAMS: сколько нужно таких систем, чтобы защитить Киев
Украина получила первые две американо-норвежские системы NASAMS. Такое оружие существенно усилит защиту украинского неба и позволит приступить к формированию многоуровневой системы ПВО и ПРО.
Комплексы NASAMS помогут Украине усилить защиту столицы от возможных новых террористических российских ракетных атак. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
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Эксперт отметил, что системы NASAMS являются высокотехнологичным оружием, в котором Украина нуждается в больших количествах.
Два комплекса NASAMS, с достаточно высокой вероятностью, смогут защитить город Киев. Речь идет о перспективе создания многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной защиты Украины. Такая передача является очередным шагом к созданию этой системы, так как она состоит из имеющихся сил и средств.
– объяснил обозреватель.
По его словам, такие виды вооружения, как NASAMS, являются очень важными элементами этой системы.
"Невозможно ее где-то создать и перенести в Украину – она должна наращиваться постепенно. Наличие именно таких комплексов свидетельствует о том, что и мы, и наши союзники осознаем необходимость получения таких комплексов для развертывания тотальной системы ПРО и ПВО, потому что эта угроза для гражданского населения является чрезвычайно серьезным", – добавил специалист.
Сколько систем NASAMS могут защитить Киев: смотрите видео
По его мнению, такие системы важны ввиду и возможного применения Россией иранских баллистических ракет.
"Ни одна система ПВО не обеспечивает 100 процентов гарантии сбивания всех воздушных целей, но повышает вероятность защиты. Чем больше таких систем – тем больше вероятность защиты", – резюмировал Грабский.
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Украина получила первые комплексы NASAMS: что известно
- Зенитные ракетные комплексы NASAMS являются одной из самых продаваемых систем ПВО в мире за последние годы. Именно такие комплексы охраняют небо Вашингтона, в том числе Белого дома. В перспективе они будут защищать и небо Украины.
- Так, первые системы NASAMS уже прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
- Военный эксперт Андрей Харук отметил, что NASAMS способны обеспечить противовоздушную оборону одного объекта вроде небольшого города.
- Зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в ближайшее время приступят к строю и будут защищать украинское небо. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
- В целом нашей стране пообещали предоставить 8 систем противовоздушной обороны NASAMS.