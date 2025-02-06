Украина получила первые Mirage 2000
В Украину прибыли первые французские модернизированные истребители Mirage 2000. Это должно усилить украинские воздушные силы. Точного количества предоставленных самолетов пока не указали.
Об этом стало известно в четверг, 6 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
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Что известно о прибытии Mirage 2000 в Украину
Министр обороны Франции хоть и не указал точное количество предоставленных Украине истребителей, однако уточнил, что они прибыли с "украинскими пилотами на борту", прошедшими ранее несколькомесячную подготовку во Франции. Вышеупомянутые самолеты ждали 8 месяцев с июня.
6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал поставку в Украину французских Mirage 2000. Теперь они будут участвовать в защите украинского неба,
– говорится в сообщении Лекорня.
Справочно. Максимальная скорость, на которую способны истребители, достигает 2340 километров в час, боевой радиус – 1 488 километров, а дальность полета – 3 335 километров. Точная стоимость одного борта такого самолета неизвестна, а цена может варьироваться в зависимости от модификации.
Ранее Париж совместно с союзниками, также имеющими на вооружении эти самолеты, взялись за организацию обучения украинских пилотов. Отмечалось, что перед предоставлением этих самолетов Украине была не только обучение, но и замена оборудования на самих бортах.
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Что предшествовало предоставлению истребителей
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в конце января сообщил, что его страна планирует передать Украине истребители Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года. В целом Украина просила 12 единиц Mirage 2000 года.
- Считается, что они существенно усилят украинских защитников. В первую очередь можно будет более эффективно применять ракеты Storm Shadow и SCALP. Также с помощью Mirage можно будет мощно использовать французские авиабомбы Hammer.