Никаких ограничений нет, – Пионтковский о ракетах Storm Shadow от Британии

Великобритания предоставила Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow. Радиус действия этих ракет составляет 300 км. А это значит, что ВСУ смогут наносить удары ими в частности по Крыму и не только.

Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский напомнил, что ранее западные СМИ сообщали, что британцы передали Storm Shadow с условием, что ВСУ будет ими бить оккупантов на территории Украины. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Жесткие формулировки

Он назвал заблуждением інформацию западных изданий, которые анонсировали предоставление Украине Storm Shadow, про то, что Великобритания якобы попросила гарантии, что украинцы не будут их использовать для ударов по территории России.

Великобритания в отличие от США никогда таких требований не предъявляла Украине. Вот и британский министр обороны Бен Уоллес в Палате общин выступил именно по поводу предоставления ракет Storm Shadow Украине. Его формулировки были очень жестки по отношению к России,

– подчеркнул Пионтковский.

Уоллес заявил, что Британия не может оставаться равнодушной, наблюдая, как Россия уничтожает гражданское население Украины. Публицист подчеркнул, что на вопрос, были ли наложены ограничения на использование ракет Storm Shadow, Уоллес отказался отвечать.

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Событие, которое изменит правила игры

"Это можно интерпретировать как отсутствие любых ограничений. И это естественно. Об этом же говорил в интервью The Economist в декабре прошлого года генерал Валерий Залужный – о недопустимой асимметрии в огневом влиянии. Тогда для HIMARS еще было максимальное расстояние, на которое украинские силы имели возможность наносить удары, 80 километров", – отметил он.

В то же время, россияне атакуют крылатыми ракетами с самолетов, которые взлетают с аэродромов на российской территории и даже не заходят в воздушное пространство Украины.

"Заявление Уоллеса свидетельствует о снятии каких-либо ограничений и о готовности украинских войск наносить удары по всем российским военным объектам, где бы они ни были расположены, Это очень важное событие, которое изменит правила игры" , – уверен Андрей Пионтковский.

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