Это сломает механизмы запуска баллистических ракет: авиационный эксперт объяснил, как отражать атаки России

Россия продолжает проводить атаки с использованием ракет, нанося разрушительные удары. Противостоять этим обстрелам и предотвращать их Украина может тремя способами: сбивать ракеты, уничтожать пусковые установки и наносить удары по предприятиям, которые производят как установки, так и ракеты.

Авиационный эксперт Константин Криволап в беседе с 24 Каналом отметил, что наша страна в сфере средств противодействия баллистическим ракетам работает сразу по нескольким направлениям. В скором времени она будет располагать соответствующими средствами.

Необходимо менять тактику поражения российских военных заводов

Криволап подчеркнул, что Украина сможет применять ракеты "Сапсан", FP-7 и FP-7x в рамках проекта Freyja. Однако когда именно это станет возможным, зависит от сроков реализации этих проектов.

То, что мы можем делать сейчас, и где есть и люди, и средства, – это поражение самих ОТРК "Искандер", когда они выдвигаются на позиции. Или поражение предприятий, которые их производят. Эти два аспекта не связаны напрямую, но они нарушают логистику, производство и подготовку ракет к запуску,

– уверен авиационный эксперт.

Он напомнил, что в июле была попытка нанести удар по Воткинскому заводу, который производит ракеты "Искандер-М". Она оказалась не совсем удачной – Украина запустила пять ракет "Фламинго", но россияне потратили много ресурсов на их перехват.

Россияне, по его словам, подняли в воздух один из трех или четырех ДРЛВ А-50У, которые засекли "Фламинго", после чего туда направили перехватчики МиГ-31БМ. Часть ракет сбили именно они, а остальные – остатки С-300 и ПЗРК.

Поэтому нужно менять тактику и иметь другие средства для поражения Воткинского завода, потому что россияне понимают, что его нужно сильно защищать, и они этим занимаются,

– подчеркнул он.

Что касается нанесения ударов по российским ОТРК, осуществляющим пуски по Украине, то они в основном спрятаны в закрытых ангарах, на аэродромах или в других хорошо защищенных местах.

Имеющиеся у Украины средства для нанесения ударов по ним – дроны "Лютый", FP-1, FP-2, которые могут летать на разное расстояние. Однако они, по словам авиаэксперта, не способны пробить эти системы.

В свое время главнокомандующий Александр Сырский не считал нужным тратить дорогостоящие средства на перехват "Искандеров". Но когда появляется приказ уничтожать ОТРК на марше, во время запуска или сразу после запуска, ситуация, по мнению Криволапа, должна измениться.

Проблема в том, что когда "Искандеры" уже движутся, перехватить их очень трудно, потому что это подвижная цель. Нет достаточно быстрых ракетных или беспилотных средств, которые могли бы сразу найти и поразить ее. Именно поэтому Михаил Федоров и Илон Маск говорили об использовании терминалов Starlink в этой полосе, чтобы в режиме реального времени находить и уничтожать РТРК "Искандер",

– отметил Константин Криволап.

В то же время ситуация может измениться с появлением ракеты FP-7. В июле завершились ее испытания и были подтверждены ее основные характеристики. Также, по его мнению, состоялись государственные испытания, после которых возможна кодификация. Запуск этого процесса означает, что ракета уже имеет все реквизиты, по которым ее можно заказывать. Теперь Министерство обороны может оформлять закупку у производителя, а серийная продукция начинает поступать в армию.

Авиаэксперт объяснил, как Украина может противостоять российской баллистике: смотрите видео

Это должно произойти довольно быстро, ведь, как отметил авиаэксперт, ракеты FP-7 могут производиться в значительных количествах. Также появление ракеты "Сапсан" с большей дальностью позволит поражать ОТРК "Искандер" на большем расстоянии. Также под ударами могут оказаться северокорейские KN-23, которые, по всей видимости, были предоставлены россиянам в количестве около 40 ракет.