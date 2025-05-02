Зеленский дал задание максимально ускорить создание украинской баллистики
- Владимир Зеленский поручил ускорить создание украинского баллистического вооружения.
- На Ставке обсуждали ракетную программу, в частности производство и разработки вооружения.
Украина должна максимально ускорять создание собственного баллистического вооружения для обеспечения наших сил, поскольку это одна из эффективных гарантий безопасности.
Об этом в вечернем обращении в пятницу, 2 мая, заявил украинский президент Владимир Зеленский по результатам Ставки, передает 24 Канал.
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Украина создает свою баллистику
Президент Украины провел Ставку, на которой заслушал доклады об обеспечении бригад и комплектации подразделений. Отдельно обсудили украинскую ракетную программу, в частности производство соответствующего вооружения и имеющиеся разработки.
Задача – максимально ускорять создание нашей украинской баллистики. Наша дальнобойность – это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины,
– сообщил он.
Напомним, в прошлом месяце Владимир Зеленский отмечал, что украинский оборонный комплекс производит более 1 000 видов оружия, в том числе снаряды для артиллерии, ракеты, дальнобойное оружие, беспилотники и многое другое.
К слову, украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз за период полномасштабного вторжения России. В 2022 году промышленные возможности составляли 1 миллиард долларов, а в 2025 году выросли до 35 миллиардов.