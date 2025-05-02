Зеленский дал задание максимально ускорить создание украинской баллистики

Украина должна максимально ускорять создание собственного баллистического вооружения для обеспечения наших сил, поскольку это одна из эффективных гарантий безопасности.

Об этом в вечернем обращении в пятницу, 2 мая, заявил украинский президент Владимир Зеленский по результатам Ставки, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина готовится к полной остановке помощи от США: у нашего ВПК есть уязвимое место

Украина создает свою баллистику

Президент Украины провел Ставку, на которой заслушал доклады об обеспечении бригад и комплектации подразделений. Отдельно обсудили украинскую ракетную программу, в частности производство соответствующего вооружения и имеющиеся разработки.

Задача – максимально ускорять создание нашей украинской баллистики. Наша дальнобойность – это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины,

– сообщил он.

Напомним, в прошлом месяце Владимир Зеленский отмечал, что украинский оборонный комплекс производит более 1 000 видов оружия, в том числе снаряды для артиллерии, ракеты, дальнобойное оружие, беспилотники и многое другое.

К слову, украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз за период полномасштабного вторжения России. В 2022 году промышленные возможности составляли 1 миллиард долларов, а в 2025 году выросли до 35 миллиардов.