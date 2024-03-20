Украина начала разработку аналога американских систем HIMARS, - WP

В Украине разрабатывают системы противовоздушной обороны и аналог американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS). Таким образом Украина прилагает максимальные усилия, чтобы рассчитывать на вооружение и военную технику собственного производства.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников. В материале говорится, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в прошлом месяце заявил, что Украина развернула производство ракет с дальностью более 400 миль. Дальнейших подробностей Камышин не сообщал.

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По словам официальных лиц, также разрабатываются системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, аналогичные американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе (HIMARS),

– пишет издание.

В то же время украинские мощности еще далеки от производства высокотехнологичных систем, которые нужны Украине для полного отражения российских атак.

Директор Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности Максим Полывяный убежден, что для освоения такого производства и его строительства, должны пройти десятилетия.

В 2024 году оборонное производство станет максимальным с 1991 года

Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина должна выйти и выйдет на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости.

Президент поблагодарил "всех, кто работает ради этого, отдавая все собственные силы, и всем, кто реально помогает".

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