Украина возобновляет атаки по Крыму и впервые сбила Ту-33М3: военная сводка от Свитана

После точных атак по российским НПЗ и полуострову Крым, который стал военным хабом для врага, украинские защитники взяли определенную паузу. Однако в последние дни боевая работа по вражеским объектам возобновилась.

В частности ГУР и Воздушным силам удалось впервые ликвидировать российский истребитель типа Ту-22М3. Эти и другие события в ежедневной военной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Сбитие российского истребителя

В ночь на 19 апреля россияне поднимали три своих истребителя Ту-22М3, один из которых удалось сбить Воздушным силам Украины.

Свитан рассказал, что такой самолет вмещает 50 тонн топлива. Обычно он является носителем авиабомб и ракет. Может брать 2 – 3 ракеты типа Ха-22. Российские истребители Ту-22М3 базируются на российском аэродроме "Моздок". Сбили их по дороге на место базирования над Ставропольским краем.

Расстояние от Ставропольского края до украинской территории около 400 километров. Однако источники в ГУР рассказали, что это совместная операция ГУР и Воздушных сил. А самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса С-200.

Это очень старые самолеты, им уже более 30-40 лет, их топливные системы или двигатели могут загораться даже сами,

– добавил Свитан.

Он отметил, что обычно экипаж подобного судна состоит из двух пилотов и двух штурманов.

Удары по Крыму

Также после некоторой паузы очевидно, что начинают восстанавливаться удары по временно оккупированному полуострову Крым. За прошедшие сутки местные сообщали об десятке взрывов в районе Севастополя и на военном аэродроме возле Красногвардейского.

Оккупанты начали жаловаться, что на полуостров летели ракеты ATACMS.

Свитан предположил, что эти ракеты действительно могли передать в одном из последних пакетов помощи Украине. Однако если по Джанкою еще могли отрабатывать ракеты, летящие на дальность около 100 километров – М39. А район, где произошли попадания за прошедшие сутки, расположен на дальности до 200 километров, что требует, например, 300-километровых ракет – М39А1 или других.

Почему россияне и беснуются, точечно атаковали Украину, военные аэродромы, Днепр. Вероятно, пытаются нащупать те объекты, с которых атаковали ракетами Крым,

– добавил военный аналитик.

Бои в Донецкой области

Россияне не жалея сил и средств ведут тяжелые атаки на Бахмутском направлении, в частности возле поселка Очеретино. Россияне вплотную приблизились к электростанции, расположенной в окрестностях.

Очеретино – важный населенный пункт для украинской обороны. Во-первых, это господствующая высота, там расположена артиллерия, которая прикрывает направление. Во-вторых, оттуда к Авдеевке идет железнодорожная дорога. Как раз вдоль нее и пытаются двигаться оккупанты.

Очеретинский гарнизон держится, конечно, тяжело. Уровень натиска примерно такой, как в районе Часового Яра,

– отметил полковник в запасе.

Он убежден, что виной такой сложной ситуации на фронте – недостаток боеприпасов в ВСУ. К тому же Очеретино, куда вплотную приблизился враг, уже является одной из точек второй линии обороны: Очеретино – Карловка – Курахово.

Свитан объяснил, что врагу не удалось напрямую дойти до Карловки, поэтому сейчас будет пытаться обойти ее с севера.