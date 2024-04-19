Зокрема ГУР та Повітряним силам вдалося вперше ліквідувати російський винищувач типу Ту-22М3. Ці та інші події у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Збиття російського винищувача

В ніч на 19 квітня росіяни піднімали три своїх винищувачі Ту-22М3, один з яких вдалося збити Повітряним силам України.

Світан розповів, що такий літак вміщує 50 тонн палива. Зазвичай він є носієм авіабомб і ракет. Може брати 2 – 3 ракети типу Ха-22. Російські винищувачі Ту-22М3 базуються на російському аеродромі "Моздок". Збили їх по дорозі на місце базування над Ставропольським краєм.

Відстань від Ставропольського краю до української території близько 400 кілометрів. Однак джерела в ГУР розповіли, що це спільна операція ГУР та Повітряних сил. А літак збили з зенітно-ракетного комплексу С-200.

Це дуже старі літаки, їм вже понад 30-40 років, їхні паливні системи чи двигуни можуть загоратися навіть самі,

– додав Світан.

Він зауважив, що зазвичай екіпаж подібного судна складається з двох пілотів та двох штурманів.

Удари по Криму

Також після деякої паузи очевидно, що починають відновлюватися влучні атаки по тимчасово окупованому півострові Крим. За минулу добу місцеві повідомляли про близько десяток вибухів в районі Севастополя та на військовому аеродромі біля Красногвардійського.

Окупанти почали бідкатися, що на півострів летіли ракети ATACMS .

Світан припустив, що ці ракети справді могли передати в одному з останніх пакетів допомоги Україні. Однак якщо по Джанкой ще могли відпрацьовувати ракети, що летять на дальність близько 100 кілометрів – М39. А район, де відбулися влучання минулої доби, розташований на дальності до 200 кілометрів, що потребує, наприклад, 300-кілометрових ракет — М39А1 чи інших.

Чому росіяни й біснуються, точково атакували Україну, військові аеродроми, Дніпро. Імовірно, намагаються намацати ті об'єкти, з яких атакували ракетами Крим,

– додав військовий аналітик.

Бої на Донеччині

Росіяни не шкодуючи сил та засобів ведуть важкі атаки на Бахмутському напрямку, зокрема біля селища Очеретиного. Росіяни впритул наблизилися до електростанції, що розташована на околицях.

Очеретине – важливий населений пункт для української оборони. По-перше, це панівна висота, там розташована артилерія, яка прикриває напрямок. По-друге, звідти до Авдіївки йде залізнична дорога. Якраз вздовж неї і намагаються рухатися окупанти.

Очеретинський гарнізон тримається, звісно, важко. Рівень натиску приблизно такий, як у районі Часового Яру,

– зауважив полковник в запасі.

Він переконаний, що виною такій складній ситуації на фронті – нестача боєприпасів в ЗСУ. До того ж Очеретине, куди впритул наблизився ворог, уже є однією з точок другої лінії оборони: Очеретине – Карлівка – Курахове.

Світан пояснив, що ворогові не вдалося напряму дійти до Карлівки, тому зараз намагатиметься обійти її з півночі.