Украина сохраняет присутствие на территории России, –Зеленский

26 апреля Россия заявила о якобы полном вытеснении украинских сил из Курской области. Однако это не соответствует действительности. Президент Зеленский подтвердил, что ВСУ продолжают действовать на территории врага.

27 апреля Владимир Зеленский заслушал несколько докладов главкома Сырского об обстановке на фронте, передает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства.

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Что сказал президент

По словам политика, наши военные продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей.

"Сохраняем наше присутствие на территории России", – подчеркнул гарант.

Также президент поблагодарил воинов на Донетчине за стойкость. Он отметил, что особенно хорошие результаты у бойцов 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии на Покровском направлении.

"Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Россия впервые официально признала участие войск КНДР в войне против Украины.