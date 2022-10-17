Терпение лопнуло: Кулеба призвал ввести санкции против Ирана за поставку России оружия
Источник:Дмитрий Кулеба
Украина требует ввести санкции против Ирана, поставляющего России дроны-камикадзе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после массовых атак пора применить санкции против Ирана.
Министр иностранных дел Украины сообщил, что принял участие в заседании глав МИД Евросоюза. Именно на этом заседании Кулеба, находясь в укрытии, поднял тему Ирана.
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Кулеба принял участие в заседании глав МИД Евросоюза
Кулеба сказал, что впервые в истории украино-иранских отношений призвал применить санкции против Ирана.
Что называется терпение лопнуло! Мы слушали очень долго разные объяснения, разные аргументы. Но правду не скроешь. Эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия России настало,
– сказал глава МИД Украины.
Он подчеркнул, что в случае применения "эти санкции должны стать сигналом для других стран, к которым сейчас Россия обращается за военной помощью". Кулеба подчеркнул, что Украина знает, что Россия обращается за помощью к третьим странам.
Следовательно, как констатировал Кулеба, каждый, кто решится помочь России, "должен сразу пострадать и почувствовать цену за это".К сведению. Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС может ввести дополнительные санкции против Ирана из-за поставок оружия России.
Россия и Иран делают вид, что не сотрудничают
- Летом сообщалось, что у Белого дома есть данные о том, что Иран может поставить России ударные беспилотники. В США подтверждали, что россияне начали тренировку с иранскими дронами.
- Представители администрации Джо Байдена сообщали журналистам, что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в Россию.
- Иран отрицал соответствующую информацию. В частности, глава МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что его страна не будет поставлять России оружие. Однако в сентябре в Украине начали фиксировать первые дроны иранского производства, после чего Россия начала массово атаковать ими Украину.
- В Киеве приняли решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за продажи оружия России. В Иране цинично отвергли обвинения Украины и заявили о "влиянии третьих стран". В Киеве ответили, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. Министр обороны Украины Алексей Резников информировал, что у России есть около 300 иранских дронов-камикадзе и пытается закупить еще.
- По данным СМИ, Россия может получить от Ирана еще баллистические ракеты. В ВСУ сообщили, что средств для сбивания такого вида ракет у Украины нет.
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