"Флот России осуществляет негативное всплытие": куда могут бежать корабли из Черного моря

Черноморский флот России продолжает редеть. После потери большого десантного корабля "Цезарь Куников" враг, вероятно, будет как-то пытаться обезопасить остатки своих судов.

Об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что украинские операторы морских дронов эффективно уничтожают Черноморский флот.

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Потеря "Цезаря Куникова" – удар по России

Зильбер считает, что у Владимира Путина уже давно болезненная реакция на потери российского флота – еще со времен подводной лодки "Курск". Поэтому Кремль не хочет комментировать уничтожение очередного своего корабля.

Уже все привыкли к тому, что российский флот постепенно осуществляет негативное всплытие,

– сказал израильский журналист.

По его словам, это уже действительно становится смешным, а россияне выглядят карикатурно и жалко. Зато украинские операторы морских дронов действуют эффективно, уничтожая Черноморский флот.

Как Россия может обезопасить свой флот

Израильский журналист предполагает, что после потери уже 3 большого десантного корабля оккупанты сбегут из Черного моря, например, в Абхазию, и будут стоять там подальше от украинских дронов.

И на этом противостояние в Черном море завершится,

– заявил Зильбер.

Ведь, по его словам, россияне уже превратились в посмешище. А когда все начинают смеяться над грозным диктатором, то это уже обратный отсчет.

Он добавил, что Запад тоже оценил затопление Украиной очередного российского корабля, однако наши партнеры ожидают также результатов на суше.

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