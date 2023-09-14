Снова дома: из оккупированной Херсонщины Украина вернула 11 детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть одиннадцать детей. Их забрали с оккупированного левобережья Херсонской области.

Среди детей двое – лишены родительской опеки. Самой маленькой девочке всего 3 года.

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11 детей из Херсонщины – снова дома

Как сообщили в ОВА, 11 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области.

Этому радостному событию предшествовала напряженная работа организации Save Ukraine, Офиса Уполномоченного ВР по правам человека, Минреинтеграции, БО "Украинская сеть за права ребенка", органов опеки и попечительства, служб по делам детей,

– отметили в администрации.

Среди детей двое – лишены родительской опеки. Остальные девять – имеют родителей. Самой маленькой девочке всего три года.

Украина продолжает возвращать домой наших детей

Накануне в Украине удалось вернуть троих детей с временно оккупированной территории и России. Работа по возвращению детей домой продолжается. Как стало известно, уже две девочки и молодой человек встретились со своими родными. Им по 14 – 15 лет.

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла на территорию более 744 тысяч украинских детей.

На сегодняшний день в Украину удалось вернуть 386 юных украинцев. Это всего 0,05% от общего количества похищенных детей.

Кстати, среди детей есть двое, долгое время находившиеся на временно оккупированных территориях. Одного парня россияне обвиняли в подрыве моста, в течение месяца содержали в тюрьме, допрашивали и проводили различные фильтрационные мероприятия.

Также недавно из России удалось вернуть 11-летнего Давида из Мариуполя. На момент полномасштабного вторжения он жил с прабабушкой в селе Старомлиновка Донецкой области. Его мама Лилия с тремя детьми в тот момент была во Львове. В течение долгих месяцев Украина работала над его возвращением, и только 7 сентября 2023 года мальчик в Киеве встретился с мамой.

В общей сложности с начала этого года на подконтрольную территорию вернули 112 юных жителей Херсонщины.