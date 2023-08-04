Украина вернула тела еще 44 погибших военных
Источник:Минреинтеграции Украины
В министерстве реинтеграции 4 августа сообщили, что нашему государству удалось вернуть тела павших защитников. В частности, говорится о 44 человек, погибших на фронте, защищая родину.
Там отметили, что эти тела были возвращены с временно оккупированных территорий. Впоследствии они должны быть переданы родным военных.
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Украина вернула домой погибших военных
В министерстве реинтеграции отметили, что в этот день произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Это стало возможным при содействии нескольких украинских организаций и ведомств.
В частности, в возвращении пленников домой принимали участие Минреинтеграции, Уполномоченный по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Гражданско-военное сотрудничество ВСУ и другие силовые структуры, ведомства и международные организации.
Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения,
– отметили в министерстве.
В заключение там подчеркнули, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Недавно Украина также вернула павших бойцов
- В Минреинтеграции 14 июля сообщили, что им удалось вернуть тела 62 погибших украинских бойцов. Из них 4 – умерли во вражеском плену.
- Это произошло в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.
- За несколько дней до этого нашему государству удалось вернуть тела 19 украинцев, погибших в плену. Еще четыре тела должны прибыть скоро.
- Также Украине удалось вернуть тела погибших в Еленовке защитников. Этот теракт произошел еще в 2022 году.
- Также в Минреинтеграции сообщили о возвращении тел украинских защитников еще в июне 2023 года. Тогда удалось вернуть 50 тел павших защитников.