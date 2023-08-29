Украина вернула тела еще 84 погибших защитников

В Украину 29 августа удалось вернуть тела 84 погибших Героев с временно оккупированных территорий. После идентификации их передадут семьям, чтобы они могли по достоинству и с почестями их похоронить.

Отметим, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

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В День памяти защитников Украины удалось вернуть Героев

Во вторник, 29 августа, прошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, удалось вернуть тела еще 84 защитников.

Репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного погребения,

– сообщили в Минреинтеграции.

Возвращение погибших Героев: последние новости

Минреинтеграции 4 августа сообщило, что удалось вернуть тела еще 44 погибших украинских защитников. Репатриация тел погибших украинских военнослужащих произошла с временно оккупированных территорий Украины.

В июле Украина также смогла вернуть тела погибших украинских военных. Речь идет о 62 Героях, из которых четверо погибли в российском плену из-за ранений, болезней и ненадлежащего медицинского ухода.

12 июля Минреинтеграции также смогло вернуть тела 19 погибших в плену защитников. Эти военнослужащие попали в плен и погибли в нем из-за ранения или ненадлежащего ухода.

Украине удалось вернуть тела украинских защитников, погибших во время теракта в Еленовке. Это удалось сделать еще в октябре 2022 года, однако огласку у медиа это получило только в июле. Сейчас проводят все необходимые экспертизы, устанавливают ДНК, чтобы семьи Героев могли их достойно похоронить.

В июне Минреинтеграции вернуло на Родину 51 погибшего защитника. Их тела находились на временно оккупированных территориях.

Работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. На выходных сообщения принимаются в вайбере и телеграме по номеру: (095) 896-04-21.