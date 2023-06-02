"Россия не допустит вступления Украины в НАТО": у Зеленского жестко ответили Пескову

Кремль снова разразился угрозами в сторону Украины. В частности, оккупанты в очередной раз начали говорить, что не дадут нашему государству стать членом НАТО.

Соответствующее заявление сделал спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его распространили пропагандистские российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Россия угрожает из-за вступления Украины в НАТО

Песков заявил, что интересы России будто бы не будут в безопасности, если Украина станет членом НАТО.

РФ будет обеспечивать свою безопасность, это исключает членство Украины в НАТО,

– добавил кремлевский приспешник.

Кроме того, он назвал призывы Киева принять Украину в НАТО "свидетельством неготовности и нежелания садиться за стол переговоров".

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что не будет говорить с российскими убийцами, пока все они не покинут территорию нашего государства. Ведь Кремль упустил свой шанс на переговоры еще в прошлом году, устроив ужасы в Буче, Бородянке, Мариуполе, а также ряд других военных преступлений.

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Реакция ОП на заявление Пескова

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на напрасные угрозы путинского пособника.

Суверенитет Украины – безусловный. И только Украина определяет, куда, как и зачем она вступает. НАТО – это обязательное и ближайшее будущее.

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, России нужно сосредоточиться на своем собственном послевоенном статусе, который потребует:

значительного разоружения,

отказа от фиктивных блоков и союзных государств,

изменения внешней политики и так далее.

"Итак, уже сейчас подбирайте на должности "спикеров/пресс-секретарей" людей с развитым навыком "логика", способных осознать реальный мир", – подытожил советник главы ОП.

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Вступление Украины в НАТО: коротко