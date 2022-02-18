Украинцы готовы воевать, – эксклюзивное интервью командующего Сил теробороны Галушкина

Выстояв перед агрессией Кремля, Украина увеличит свой авторитет в мире. В то же время в случае наступления большинство граждан готовы воевать против страны-агрессора.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал главнокомандующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. Также он пояснил, какие задачи ставят перед собой силы теробороны и как готовы действовать в случае новой агрессии врага.

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О задачах Сил теробороны

Создание Сил территориальной обороны может стать историей успеха, которая изменит всю страну, потому что это сделает не только тероборону мощной составляющей системы Вооруженных сил Украины, но и повлияет на нацию в целом и восприятие людей. Ставите ли вы перед собой такую цель? Ставил ли перед вами такую задачу президент?

Я с вами соглашаюсь. Считаю, что врага должны встречать не Вооруженные силы Украины и другие силы безопасности и обороны, а вся 40-миллионная страна. Как раз закон об основах национального сопротивления является тем документом, который говорит о всеобъемлющем сопротивлении, которое должно быть в стране.

Задания были разными. Я получал их непосредственно перед Новым годом от президента. Однако то, что Силы теробороны ВСУ должны очень быстро приобрести свои способности, было одной из главных задач.

Интервью Юрия Галушкина в программе "Первые лица": смотрите видео

Так, это вызов настолько быстро развернуть большую систему. Вы уже 1,5 месяца занимаете должность. Что уже успели сделать за это время? Какими по состоянию на сейчас являются силы теробороны?

Несмотря на такой короткий срок, мы сделали очень много. По состоянию на сейчас мы развернули командование Сил теробороны с подразделениями обеспечения, развернули 4 территориальные управления с подразделениями обеспечения, создали штабы 25 бригад Сил теробороны и 150 батальонов.

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В каждой области Украины развернули бригады. Таких бригад 24, и в Киеве развернута 25 бригада. В каждом административном районе, кроме оккупированных районов Донетчины и Луганщины и, конечно, АР Крым, есть батальон теробороны.

Поясним людям разницу между штатом мирного времени и резервистами в целом. Насколько я понимаю, 10 тысяч человек – это будет штат мирного времени. Речь идет о кадровых военных, для которых это работа. Я так понимаю, что именно эту часть на 70% уже подобрали. Или уже больше?

Вы уже и все объяснили. Это так, как и необходимо объяснять. Согласно закону об основах национального сопротивления, ВСУ увеличили на 11 тысяч.

В частности, 10 тысяч – это как раз те кадровые военнослужащие в штате мирного времени, которые и составляют основу Сил теробороны. Речь идет о тех кадровых военнослужащих, которые повседневно выполняют свои задачи в штабах бригад и штабах батальонов.

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Это те люди, которые формируют отдельную воинскую часть и должны готовить свой кадровый резерв – резервистов, которые заключили контракт с командиром бригады, с командиром батальона.

Мы на 70% укомплектовали бригады, которые являются пограничными. До конца февраля мы укомплектуем на 70% все бригады, все батальоны Сил теробороны. Сейчас активно идет работа, в том числе и для заключения контрактов с резервистами.

О субботней выучке и учебных сборах

Эти резервисты – это те люди, для которых служба в ТрО заключается в том, что они периодически приходят на тренировки и раз в год ездят на учебные сборы? Однако для них это просто занятие в выходной день?

Это немного не так. В первую очередь силы теробороны – отдельный род сил ВСУ, который создали для того, чтобы выполнять задачи, поставленные на тероборону страны.

Это сделано для того, чтобы боевые бригады, воинские части, которые выполняют задачи в операциях оперативных группировок или оперативно-тактических группировок войск в том или ином направлении, не выполняли задачи, которые непосредственно не связаны с выполнением боевых задач.



Юрий Галушкин: "До конца февраля укомплектуем на 70% бригады и батальоны" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сделано для того, чтобы этими задачами занимались Силы теробороны. Когда силы теробороны на базе этих батальонов и бригад из штата мирного времени разворачиваются к штату военного времени, то нас становится очень много, мы покрываем всю Украину и выполняем задачи.

В частности по охране объектов критически важной инфраструктуры, обеспечения развертывания боевых частей ВСУ, то есть оперативных группировок войск, охраны государственных институтов, территориальных общин и так далее. В законе прописано 12 таких задач.

Как раз задача резервистов Сил теробороны – это не приходить на субботнюю выучку. На субботней выучке они только приобретают знания, способность быть готовыми к выполнению задания. То есть резервист в результате таких субботних тренировок должен:

знать своего командира в лицо;

ориентироваться, какие задачи возложат на его подразделение, отделение, взвод или роту;

знать, каким образом он будет выполнять эту задачу.

То есть мы должны подготовить это подразделение к выполнению боевой задачи. Мы до конца марта как раз проводим кризисное планирование. Оно происходит как снизу, так и сверху. В результате мы будем иметь много боевых документов, которые спустятся в батальон включительно.

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Каждый командир батальона будет иметь это боевое задание и как начальник штаба зоны или района теробороны будет вместе с руководителем района или зоны теробороны реализовывать его на местности.

Поэтому, главная задача на выучке – это не только научиться владеть оружием, а уметь его применять, понимать, что происходит и каким образом выполняют задачи, уметь пользоваться средствами связи и быть готовыми к выполнению основных задач.

Я спросила так упрощенно, чтобы люди понимали, сколько времени у них это будет занимать и смогут ли они совмещать все со своей работой. Насколько я знаю, сейчас такая выучка проходит примерно раз в месяц.

В зависимости от того, как быстро наши штабы батальонов и бригад приобретают способности и становятся отдельными, полноценными, самодостаточными воинскими частями – так быстро мы подходим к началу этих курсов со своими резервистами и с гражданами Украины вообще.

Некоторые батальоны с помощью местных органов самоуправления, территориальных общин, неравнодушных волонтеров, украинцев уже проводят эту выучку.

Мы должны вместе – как Вооруженные силы Украины, так и местные общины – обеспечивать подготовку и проведение этих занятий.

Я планирую, чтобы начиная с конца марта, мы по всей Украине масштабно, одновременно проводили эти задачи с нашими резервистами, потому что мы говорим о том, что до конца марта наши военные части:

будут иметь всю необходимую материально-техническую базу;

будут размещены в своих пунктах постоянной дислокации;

должны быть оборудованы местами для хранения оружия, боеприпасов, материально-технических средств.

И мы будем проводить занятия с использованием уже штатного оружия, учебных полей, материально-технической базы Вооруженных сил Украины. Также за этот период местные общины, районные и областные администрации будут оборудовать те места и локации, где мы будем проводить занятия с подразделениями.



Юрий Галушкина: "Будем проводить занятия с использованием уже штатного оружия" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Однако принципиально сейчас мы сосредоточились немножко на других вопросах и буквально 11 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины и я принимали участие в Конгрессе регионов, который состоялся в Харькове.

Мы четко обозначили наши главные приоритетные задачи, которые стоят на ближайшие 1,5 месяца, то есть до конца марта.

Мы должны разместить все наши подразделения территориальной обороны в пунктах постоянной дислокации, оборудовать эти пункты постоянной дислокации, укомплектоваться личным составом действительной службы, то есть кадровыми военными – не менее, чем до 70%. И иметь до конца марта своих резервистов примерно на 70 – 75%.

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Вообще у нас амбиции иметь полностью в каждом батальоне свой резерв, это то, до чего мы пытаемся дойти. Чем быстрее мы это будем иметь, тем (быстрее – 24 канал) уменьшим время на развертывание Сил территориальной обороны.

Принцип такой – резервист проживает в этой ОТО, районе, области, он знает, где его батальон и на субботней выучке научился выполнять задачи, знает, где его командир – он придет или его привезут очень быстро.

Наша цель – в течение считанных часов мы должны быть готовы развернуть батальон или бригаду и приступить к выполнению задач, имея все свое.

Сейчас вам местная власть активно идет на встречу? Везде удается получить те пункты постоянной дислокации, которые вам нужны до конца марта?

Как раз после форума регионов очень активизировались районные, областные, городские администрации.

Я общался с Александром Завитневичем – это как раз глава оборонного комитета Верховной Рады – он мне давал информацию о том, что вчера (16 февраля – 24 канал) по всей территории Украины состоялись сессии различных городских, областных районных советов, где были проголосованы программы развертывания Сил территориальной обороны.

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Несколько сотен миллионов гривен были назначены местными органами самоуправления для развертывания Сил теробороны.

Мы должны в течение короткого времени (и мы уже сделали очень много) сделать так, чтобы Силы теробороны были самодостаточны и способны развернуть вообще систему.

О вступлении в Силы теробороны

Как вы в целом оцениваете интерес украинцев к тому, чтобы вступить в Силы теробороны? Насколько много людей приходят и подписывают контракты? Довольны ли вы их количеством и темпами, в которые это происходит?

Я вообще не очень доволен темпами, но это не значит, что люди не хотят этого делать.

Наоборот, я чувствую то, что большинство украинцев хотят вступить в ряды территориальной обороны, хотят быть добровольцами и принять участие в создании добровольческих формирований территориальных общин.

Однако по состоянию на сейчас очень много непонятных вопросов. Мы стараемся коммуницировать максимально возможно.

Я принимал участие в форуме территориальных общин, который и организовывала Оксана Сыроид в частности, при поддержке международных организаций, ассоциаций городов и территориальных общин. У нас на связи, насколько мне известно, было почти 500 территориальных общин и городов.

Мы пытаемся коммуницировать, разъяснить, что такое добровольческие формирования, резерв ТрО, как мы будем выполнять эти задачи, как и в какой период будет завершено это кризисное планирование.



Юрий Галушкин: "Большинство украинцев хотят вступить в ряды ТрО" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

У нас открыта горячая линия, есть сайт. На горячей линии сидят офицеры, которые коммуницируют с теми людьми, которые хотят записаться в Силы теробороны, мы их передаем в бригады, батальоны и стараемся сопровождать, чтобы на определенных этапах они не потерялись, не разочаровались. Потому что есть свой определенный бюрократический процесс.

Мы стараемся и сделали уже многое для упрощения этих процедур. Я считаю, что в течение конца февраля – марта должен пойти "бум", если люди поймут, что происходит.

Часто в фейсбуке попадаются посты, мол, я пришел в военкомат, мне дали список из 20 справок, которые нужно принести, и желание угасло.

Военный комиссариат, районные или областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки – это те структуры, которые обязаны и они выполняют задачи по комплектованию ВСУ кадровыми военнослужащими, а также принимают участие в процессе заключения контрактов в резерв.

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Я всем рекомендую работать через командиров батальонов, через командиров бригады. Идти в бригады и батальоны ТрО, где предоставят разъяснения. Бригада Киева вместе с мэром открыли отдельные рекрутинговые центры. Во Львове открыли рекрутинговый центр.

Стараемся работать по коммунальным предприятиям, по государственным институтам для того, чтобы сопровождать желающих заключить контракт, чтобы на определенном этапе в случае чего-то мы эти вопросы подхватывали.

На практике человеку надо прийти в центр комплектации или военкомат и сказать, что ему нужен командир батальона ТрО?

Все знают и у нас на сайте есть адреса и контакты всех людей в каждом батальоне, в каждой бригаде ТрО. На горячей линии можно спросить адрес или телефон контактного лица в этом батальоне.

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Если в военном районном или областном территориальном центре комплектования не предоставили внимание или разъяснения, не смогли принять человека…

Не сдаваться, а искать контакты командира батальона?

Кто хочет, тот всегда найдет пути.

О заявлении Залужного

Валерий Залужный ошеломил заявлением о том, что он хотел бы видеть не 130 тысяч резервистов ТрО, а 2 миллиона. О чем говорится?

Генерал-лейтенант Залужный имел в виду то, что врага должна встречать вся 40-миллионная страна, а не только Вооруженные силы Украины. Мы говорим о кадровом составе сил ТрО – это те 10 тысяч, которые являются организационным ядром, на которое должен нарости резерв сил ТрО. Должны быть до 130 тысяч человек.

Это те подразделения сил ТрО, которые непосредственно будут выполнять задачи. У нас создадут добровольческие формирования территориальных общин.

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Мы беседовали перед эфиром с вашим коллегой: "Могу ли я прийти на выучку в субботу, когда я еще не заключил контракт резервиста? Но я хочу прийти на выучку, потому что хочу защищать нашу страну".

Речь идет о тех людях, которые не входят в состав, но готовы защищать страну и мы должны их подготовить. Речь идет об этих 1,5 – 2 миллионах, которые мотивированы, готовы взять в руки оружие.

Об обеспечении и ресурсах

Сколько у вас есть ресурсов, чтобы обеспечить людей оружием, формой?

Нет в этом мире красной кнопки с надписью "победа" ни у кого, чтобы ее нажать и у нас сразу все стало хорошо и мы были всем обеспечены одинаково.

Принципиально мы обеспечены оружием, боеприпасами. Принципиально у нас есть тот "костяк", органы управления, создана система управления, мы обеспечены связью для того, чтобы управлять этим процессом.

Мы имеем нормативно-правовые акты, которые бы обеспечивали выполнение нами задач в правовом поле. Это уже немало. Дальше мы будем наращивать это.

Если будет дело "за край", то можно воевать и в джинсах. У нас был опыт 2014 года, когда подразделения ТрО привлекли для выполнения непосредственно задач в зоне антитеррористической операции. Это тоже опыт, который мы учитываем.

Если дело дойдет действительно до того, что каждый должен воевать, защищая свой дом и улицу, несмотря ни на что, то мы будем выполнять и такие задачи.

Мы хотим так, чтобы боевые бригады, части уничтожали врага, непосредственно выполняя оборону или наступательную операцию, а силы ТрО выполняли задачи, которые касаются территориальной обороны.

Об изменениях в законе о ТрО

Изменения в закон, которые парламент принял на этой неделе (позволил силам ТрО быть вовлеченными в операцию в зоне ООС) – это больше для подстраховки? Это не значит, что сейчас батальоны ТрО отправят на фронт?

Понятно, что перед тем, как вышел закон об основах нацсопротивления, большое количество людей, общественных организаций, общественных институтов работали над ним.

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Нам не надо изучать опыт других стран, потому что мы уже создали свою уникальную законодательную базу и воплощаем в жизнь наш проект. Мы создаем новый род сил по нашим законам.

Мы же будем выполнять соответствующие задания. Там прописали так, чтобы в случае чего силы ТрО выполняли задачи непосредственно в районе боевых действий.

В предыдущей трактовке мы должны были отходить, несмотря на то, что врага не встречали боевые подразделения. Теперь этот вопрос урегулировали. Его бы и так выполняли, но сейчас гарантированно – по закону.

О теробороне в ОТО

Добровольческие формирования территориальных общин будут уже третьим развертыванием сил ТрО. Как это будет? Происходит ли уже где-то? Например, если в селе 10 тысяч человек, могут ли они создать свое добровольческое формирование территориальной общины?

Конечно, могут. Ко мне обращаются десятки лидеров, которые готовы формировать и создают добровольческие формирования территориальных общин.

Говорится о том, что согласно закону об основах нацсопротивления, командующий Сил теробороны должен определить где, в каком количестве и для выполнения каких задач нужно сформировать добровольческие формирования.



Юрий Галушкин: "Создаем новый род сил по нашим законам" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Главнокомандующий ВСУ официально на конгрессе сказал, что для того, чтобы мы определились принципиально, нам нужны добровольческие формирования и нужно их очень много. Однако для того, чтобы понять сколько, где и для чего, мы должны провести кризисное планирование, чтобы:

понять, какие задачи должны выполнять Нацгвардия, другие силы безопасности и обороны, силы ТрО;

какие задачи мы не сможем выполнить своими силами и где нужно создать добровольческие формирования для соответствующих задач.

Как только закончим кризисное планирование, мы приступим к формированию добровольческих формирований. Процесс, порядок формирования описан четко в законе, в положении, которое утверждено постановлением Кабинета Министров.

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Сейчас отработаны ведомственные приказы Министерства обороны Украины, которые будут определять, как будут выглядеть контракты добровольцев, удостоверения и тому подобное.

Уважаемые наши украинцы, те люди, которые готовы стать добровольцами добровольческих формирований территориальных общин, пожалуйста, проводите сейчас подготовительную работу, объединяйтесь. Обязательно мы дойдем до того, чтобы это сделать.

Если дело дойдет до того, чтобы уже немедленно, "аж за край", мы будем делать это в режиме онлайн. Однако иметь добровольческие формирования и управлять этим процессом, чтобы они выполняли задачи так, как нужно, это сложный момент.

Я обращаю внимание, чтобы не было манипуляций. Все украинцы, которые готовы защищать нашу Украину, должны заключать контракт резерва Р1, резерва Р2.

Лишь те люди, которые по каким-то причинам не могут этого сделать, должны быть основой добровольческих формирований. Те люди, которые:

во-первых, прописаны в той территориальной общине;

во-вторых, прошли соответствующие процедуры проверки;

в-третьих, имеют проблемы со здоровьем;

в-четвертых, не могут быть прописаны в Р1, Р2 и не проходят службу в других структурных подразделениях.

Родители многодетных семей, люди старше 60 лет, это все – основа наших добровольческих формирований.

Об оружии для резервистов

Им разрешили использовать охотничье оружие. Почему не разрешили использовать собственное оружие, например, резервистам ТрО?

Здесь точно измены нет, ведь резервистов ТрО обеспечивают оружием. Оружие есть на всех. Оружие будет заложено на резервистов сил ТрО.

Добровольческим формированиям территориальных общин в законе было разрешено применять личное охотничье оружие. Сейчас, в связи с внесенными изменениями в закон, по решению главнокомандующего, им позволили обеспечивать не только табельным штатным оружием, но и другими видами вооружения.

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То есть речь идет о том, что если надо, мы вооружим добровольческие формирования: не танками и самолетами, но другими видами оружия для уничтожения врага.

О вероятном вторжении России

Будет вторжение или не будет?

Основное у войска и ВСУ то, что мы не рассуждаем так, как рассуждают гражданские люди – будет вторжение или не будет. Мы принципиально готовимся к тому, что оно может быть.

Мы должны адекватно реагировать и планировать все варианты, насколько возможно это сделать. Когда я говорил "аж за край", то имел в виду то, что ситуация может быть разной.

Неизвестно, какие образцы вооружения может применить Россия, как будет реализовывать этот вариант вторжения на территорию нашего государства. "Аж за край" означает, что они пролезли, проползли, просочились – они здесь, у нас на улицах и мы их здесь будем бить.



Юрий Галушкин: "Готовимся к тому, что вторжение может быть" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Готовится ли Россия к масштабному вторжению?

Они пусть делают свое дело. Мы ведь не можем понять, что в голове у Владимира Путина. К сожалению, у него – страна-бензоколонка. Он может себе позволить содержать на наших границах орду очень долгий период.

Мы должны научиться с этим жить. Он пусть делает то, что считает нужным, а нам делать свое.

Мы должны сконцентрироваться не на том, нападет ли он, а на том, как мы будем действовать. Я уверен, знаю, что руководство ВСУ, Минобороны и вся страна, все государственные институты, каждый делает свое для того, чтобы быть готовым к любым действиям.

Думаете, мы научимся жить с таким бешеным соседом за границей? Быть готовыми к нападению в любой момент?

Если мы сейчас выстоим, то научимся быть не только страной, которая заслуживает свободу, страной, которая заслуживает достойное место в мире, мы будем пользоваться авторитетом и уважением во всем мире.

У нас есть все для этого – прекрасный народ, мощные ВСУ, мы имеем закон об основах национального сопротивления, мы можем сделать так, чтобы это была наша общенациональная идея.

Только не "если мы выстоим", а "выстоим"...

Мы выстоим однозначно.

Мы готовы дать отпор 120-тысячному войску России? Достаточно ли у нас оружия?

Верьте ВСУ, сохраняйте спокойствие!

Если вдруг в районе, где живут люди, начались военные или диверсионные действия, как себя вести?

Мирным людям нужно жить и выполнять то, что они должны выполнять. А также – помогать всем, чем могут, подразделениям сил ТрО и подразделениям ВСУ, чтобы они выполняли свои задачи.

Думаете, люди морально готовы?

Я общаюсь с большим количеством людей, которые готовы создавать добровольческие формирования. Мне кажется, очень большое количество людей в Украине готово воевать.