Выгоняют из собственного дома: Путин подписал закон об украинцах на оккупированных территориях

Российские власти снова совершают военные преступления в оккупированных областях нашей страны. В этот раз Владимир Путин подписал дерзкий закон о признании иностранцами в этих регионах людей, имеющих украинский паспорт.

Украинцы, которые не захотели принимать российское гражданство, могут быть выдворены из так называемых "новых регионов" страны-агрессора. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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Путин в очередной раз ограничивает права украинцев в ВТО

27 апреля Путин утвердил новый указ, касающийся особенностей правового положения иностранцев или лиц без гражданства России. Документ касается украинцев, проживающих в оккупированных регионах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В документе говорится, что граждане, проживавшие на "новых территориях" страны-агрессора со дня их образования и решившие не делать российский паспорт, могут быть депортированы из этих регионов в случае опасности российской государственности.

То есть, если россияне начнут подозревать людей с украинским паспортом в свержении "конституционного строя" или "финансировании террористических или экстремистских организаций", их просто вывезут из родных городов и запретят возвращаться обратно.

Недавно Путин посетил оккупированные территории Украины

18 апреля кремлевский диктатор Владимир Путин решил посетить оккупированные территории. Он побывал в оккупированных Херсонской и Луганской областях Украины.

Однако маршрут поездки диктатора вызывает немало вопросов. Кремлевские пропагандисты обнародовали видео якобы поездки Путина, но на кадрах непонятно, где находится Путин.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что в это путешествие отправили двойника Путина. Он говорит, что в России немного недоработали лживое освещение этого визита.

Российские власти таким законом вынуждают украинцев принять российские паспорта, чтобы сказать всему миру очередную басню о защите "российского населения от украинского преступного режима". Поэтому мир должен решительно отреагировать на очередное военное преступление и нарушение всех норм международного права Россией.