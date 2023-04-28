Выгоняют из собственного дома: Путин подписал закон об украинцах на оккупированных территориях
Российские власти снова совершают военные преступления в оккупированных областях нашей страны. В этот раз Владимир Путин подписал дерзкий закон о признании иностранцами в этих регионах людей, имеющих украинский паспорт.
Украинцы, которые не захотели принимать российское гражданство, могут быть выдворены из так называемых "новых регионов" страны-агрессора. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.
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Путин в очередной раз ограничивает права украинцев в ВТО
27 апреля Путин утвердил новый указ, касающийся особенностей правового положения иностранцев или лиц без гражданства России. Документ касается украинцев, проживающих в оккупированных регионах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
В документе говорится, что граждане, проживавшие на "новых территориях" страны-агрессора со дня их образования и решившие не делать российский паспорт, могут быть депортированы из этих регионов в случае опасности российской государственности.
То есть, если россияне начнут подозревать людей с украинским паспортом в свержении "конституционного строя" или "финансировании террористических или экстремистских организаций", их просто вывезут из родных городов и запретят возвращаться обратно.
Недавно Путин посетил оккупированные территории Украины
- 18 апреля кремлевский диктатор Владимир Путин решил посетить оккупированные территории. Он побывал в оккупированных Херсонской и Луганской областях Украины.
- Однако маршрут поездки диктатора вызывает немало вопросов. Кремлевские пропагандисты обнародовали видео якобы поездки Путина, но на кадрах непонятно, где находится Путин.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что в это путешествие отправили двойника Путина. Он говорит, что в России немного недоработали лживое освещение этого визита.