Путин на коленях и доставка посылок с Ali Express: украинцы с юмором реагируют на Си в Москве

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву с трехдневным визитом. Это первый визит зарубежного лидера к Владимиру Путину после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России.

Конечно, украинцы не обошли это событие. Сеть разразилась шутками по поводу визита лидера Китая в Москву. 24 Канал собрал подборку актуальных мемов.

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Как украинцы реагируют на визит Си в Москву

В частности, искусственный интеллект нарисовал картину "Путин на коленях перед Си". И здесь украинцев было не остановить…



Реакция украинцев / Скриншот



Смешная реакция в сети / Скриншот



Сообщения в сети о визите Си в Москву / Скриншот

В сети заметили, что на многих фотографиях у Путина разное лицо. Так что пользователям интересно, какой именно Путин встретился с Си сегодня.



Какой Путин встречался с Си / Скриншот

Также в сети пошутили о том, что Си привез в Москву посылку из Ali Express.



Си прибыл в Москву / Скриншот

Как реагируют украинцы на визит Си в Москву: смотрите фото

Си прибыл в Москву: главное