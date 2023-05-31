Омбудсмен шокировал количество гражданских украинцев, которых Россия удерживает в плену
Российские оккупанты берут в плен не только военных, но и гражданских. У власти есть данные о пленных украинцах.
Об этом во время брифинга заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает 24 Канал. Работа по возвращению наших людей домой продолжается.
К теме Из плена вернулись 106 украинцев: это воины из Бахмутского направления
Россия удерживает в плену тысячи гражданских
Лубинец отметил, что по данным Украины, Россия уже удерживает более 27 тысяч гражданских заложников.
Это безумное количество наших граждан, которых россияне фактически держат в плену,
– заявил омбудсмен.
В частности, в плену находится журналист Дмитрий Хилюк. Уполномоченный ВР по правам человека добавил, что все усилия, прилагаемые украинскими властями, им лично и другими госорганами, не показали положительного результата по сдвигу в этом вопросе.
"Он пока в Украину не вернулся, к сожалению. Говорить, что в ближайшем будущем мы его вернем, я не буду. Я привык говорить о реальных делах", – отметил Лубинец.
Он подытожил, что неоднократно лично поднимал этот вопрос перед российской стороной и будет поднимать его и дальше.
Стоит прочесть Россия демонизировала нас, – "Тавр" о необходимости скорейшего возвращения азовцев из плена
Возвращение украинцев из российского плена: коротко
- Украина 25 мая вернула домой 106 наших военных, оказавшихся в русском плену. Все они воевали на Бахмутском направлении и попали в плен. Многих украинских солдат считали пропавшими без вести.
- Кроме этого, 6 мая вернулись 42 защитника и 3 защитницы "Азовстали". 10 военных принадлежат к офицерскому составу, а 35 – к рядовому и сержантскому.
- В частности, удалось вернуть участника эвакуационной миссии по спасению раненых из "Азовстали". Оккупанты сбили вертолет, который должен был спасти военнослужащих. К счастью, боец смог выжить.
- Защитников обменяли на 3 российских лётчиков воздушно-космических сил. Один из них – Максим Криштоп, попавший в плен еще в марте 2022 года. Ему грозило до 12 лет лишения свободы.