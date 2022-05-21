Украинцы выбрали новую марку Укрпочты: каким будет еще один хит продаж

Завершилось голосование за третью военную марку Укрпочты. Больше всего людям понравился вариант "Добрый вечер, мы из Украины".

За третью марку Укрпочты проголосовало более полумиллиона украинцев. Опрос продолжался в приложении "Действие" и на сайте Укрпочты. Итоги обнародовала Минцифра 21 мая.

Стало известно, когда Укрпочта выпустит марку, посвященную победе Kalush на Евровидении

Среди пяти предложенных вариантов победил "Добрый вечер, мы из Украины", за который проголосовали 229 783 украинца,

– говорится в сообщении.

Далее голоса распределились следующим образом:

Второе место – "Пес Патрон". (182 236 голосов).

Третье место – "Путин, москва пылает, Гаага ждет" (88 035 голосов).

Четвертое место – "Героям Слава" (79 476 голосов).

Пятое место – "Ой в лугу красная калина" (68 104 голоса).

Всего получили около 650 тысяч голосов. Из них более 550 тысяч – в Действии. Однако это еще не конец. Совсем скоро состоится второй этап опросов, где будет выбираться дизайн марки. О нем сообщат вскоре в соцсетях.

Интересно Укрпочта вводит в обращение марки "Русский военный корабль все": когда их можно будет купить

Коротко о военных марках Укрпочты

12 апреля Укрпочта ввела в обращение марку "Русский корабель иди на**" . На ее презентации присутствовал Роман Грибов – пограничник с острова Змеиный, являющийся автором легендарной фразы. Марка стала очень популярной, ведь люди создали огромные очереди в отделения с целью приобрести ее. Впоследствии марки с легендарной фразой о корабле начали продавать на eBay за почти 2 000 долларов .

14 мая Укрпочта начала голосование за новую марку .

Через несколько дней генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал, что готовят марку, посвященную победе Kalush на Евровидении. Она появится где-то в середине лета .

Выпуск еще одной марки был анонсирован в мае. Ведь в конце места проходит 40 дней, как утонул крейсер "Москва". В честь этого и будет новый хит продаж . У Марка будет логическое продолжение – название "Русский военный корабель… ВСЕ!".

Обратите внимание – Интервью супругов Зеленских на третью годовщину инаугурации \ О конце войны, Мариуполь и "Азов": видео