Законопроект на подписи у президента, – Вениславский о снижении призывного возраста

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывной возраст наступает с 18 лет и длится до 60 лет. Пока нет никаких оснований, чтобы снизить призывной возраст менее 18 лет.

Однако на подписи у президента Владимира Зеленского находится законопроект об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет. Такой информацией с 24 Каналом поделился народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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Когда в Украине снизят призывной возраст

Ранее граждане Украины, которым не исполнилось 28 лет, не могли быть принудительно мобилизованы, если до этого они не проходили срочную подготовку.

В мае 2023 года Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет.

Ожидается, что реализация закона нормирует вопрос пополнения мобилизационного человеческого резерва путем взятия на военный учет военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.

В настоящее время этот законопроект находится на подписи у Президента. Однако я пока не готов сказать, когда он будет подписан,

– объяснил Федор Вениславский.

Вениславский о снижении призывного возраста граждан Украины: смотреть видео

До сих пор на срочную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет. А также старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

При этом на военный учет военнообязанных подлежат взятию граждане, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.

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