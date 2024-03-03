Успешно "демобилизованные": еще 7 российских офицеров встретятся со Сталином и Гитлером в аду

Россияне продолжают гибнуть за безумные фантазии своего диктатора. Так, еще несколько оккупантов приобрели билеты на "концерт Кобзона", который тот дает на потопленном крейсере Москва.

Как сообщает военный ВСУ и блогер Анатолий Штефан с позывным “Штирлиц”, в страну – агрессорки в черных пакетах возвращаются еще семь офицеров. Это оккупанты разного сорта – от лейтенанта до подполковника.

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Элитный "улов"

Штефан перечислил их имена и распространил фото. Среди ликвидированных оккупантов оказался и начальник оперативного расчета самолета А-50У, который Силы обороны сбили над Азовом недавно. Так, в разряд "хороших" россиян попали:

Ликвидированные оккупанты / Фото телеграмм-канал "Штирлица"

командир батальона подполковник Башкатов Алексей;

начальник оперативного расчета самолета А-50У с номером "RF-50610" майор Федосов Сергей;

начальник штаба гса дивизиона 291абр капитан Малов Иван;

капитан Андрей Воронин;

старший лейтенант Техов Вадим;

старший лейтенант Чередниченко Антон;

лейтенант Астахов Илья;

Справка: Уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У произошло в день, когда россияне празднуют "день защитника отечества". Первыми о падении судна и пожаре в районе Азова написали сами оккупанты. Правда, они убеждали, что это так неудачно сработала их ПВО в оккупированном Мариуполе. Однако, как оказалось впоследствии, ликвидация А-50У – это спецоперация ГУР и Воздушных сил.

По данным СМИ, на борту самолета погибли 10 оккупантов.

Следует заметить, что это уже второе уничтожение А-50 в районе Азовского моря. Первое случилось 14 января. Тогда удалось еще подбить командный пункт Ил-22.

ВСУ ударили по нескольким полигонам

Украинские военные ударили по скоплению российских войск в Еленовке, в Донецкой области. 19 оккупантов погибли, еще 12 получили ранения.

Ранее Силы обороны атаковали вражеский полигон в Херсонской области. Удар пришелся по российской группировке "Днепр". Там проводили совместные занятия подразделений 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Вероятно, был поражен командирский состав и около 60 бойцов.

Ранее примерно столько же оккупантов наши военные уничтожили на полигоне возле Волновахи.