Украине нужно больше ПЗРК и авиация: что угрожает фронту

Ситуации на украинском фронте ухудшается из-за недостатка средств для обороны. Оккупанты обстреливают украинские позиции, а ВСУ нечем обороняться.

Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт Олег Жданов, отметив, что вопрос о предоставлении Украине ПЗРК остается открытым. Он отметил, что такие зенитно-ракетные комплексы входят в почти каждый пакет военно-технической помощи, который партнеры предоставляют Украине. На фронте все же испытывают их критическую нехватку.

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Жданов отметил, что тактических средств обороны в Украине почти не осталось, из-за чего может возникнуть серьезная проблема.

Больших комплексов дальнего радиуса действия сейчас у нас мало: несколько комплексов Patriot, один NASAMS, несколько С-300. Все, что у нас есть на вооружении,

– сказал военный эксперт.

Украинские позиции активно обстреливают российские Су-25, кроме ПЗРК отразить эти атаки на линии фронта нечем.

Украине нужно больше ПЗРК и авиация, у которой будут ракеты с дальностью более 100 километров. В боекомплекте F-16 есть ракеты дальностью 180 километров, нам необходимы эти самолеты,

– отметил Олег Жданов.

Жданов также добавил, что на юбилейном саммите НАТО, вероятно, будет передано в распоряжение Воздушных сил Украины 6 самолетов F-16, но это, по его мнению, недостаточно.

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