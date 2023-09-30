В Украине "взрывно" растет производство дронов: важный разговор с военным ВСУ Гудыменко

Украинские военные поразили весь мир своим отчаянным сопротивлением против российских оккупантов. "Москва" уже утонула, а много разных дронов продолжают беспокоить захватчиков.

Военнослужащий ВСУ и глава украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко в эфире 24 Каналу подчеркнул, что наши защитники сделали огромное количество вещей, которые ранее считались невозможными. Сейчас идут исторические события, а отвагой украинцев восхищается весь мир.

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В Украине "взрывно" растет количество производства дронов

К сожалению, в Украине развязалась первая в 21 веке по-настоящему позиционная война. И она буквально так быстро меняется на наших глазах, что мы не всегда успеваем все проанализировать.

Россия уже потеряла флагман Черноморского флота, корабли и подлодки от страны, по сути, имеющей совсем незначительный флот. А роль дронов до полномасштабной войны была недооценена, хотя они очень важны.

Российские оккупанты достаточно давно работают с беспилотниками и более-менее знают их плюсы и минусы. Сейчас у них до 10 видов разных БПЛА. Украина сейчас имеет совсем другой подход.

Украинцы вынужденно пошли другим путем. У нас много видов совершенно разных беспилотников. Сейчас мы проходим этап взрывного роста номенклатуры. Со временем этот список уменьшится, и тогда мы будем масштабировать количество вооружения,

– заметил Гудыменко.

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Разминирование Украины будет достаточно продолжительным

Российские оккупанты чрезвычайно плотно заминировали временно оккупированные территории. Поэтому украинским военным сложно продвигаться вперед. Также есть проблемы с нехваткой квалифицированных специалистов. Даже после победы потребуется огромное количество саперов.

Практически в каждом подразделении не хватает квалифицированных специалистов по разминированию. К примеру, в роте Гудыменко на 120 человек было всего 4 сапера с опытом и соответствующим образованием. Они и учили других военных.

Если собрать всех профессиональных саперов Украины, не хватило бы перекрыть и 10% того, что нужно перекрыть. На разминирование уйдет 50 лет, хотя вероятнее всего – 80-90 лет, – отметил Гудыменко.

Важно, что после окончания войны потребность в пехоте, танкистах будет значительно меньше. А вот потребность в саперах только возрастет.

Нужно забирать российские активы

Во время полномасштабной войны возникают обсуждения о передаче Украине арестованных российских активов на Западе. Однако со временем этот процесс существенно затормозил.

Нужно осознать, что на Западе арестовали таких активов на около 270 миллиардов долларов. Их следует передать Украине. Но это будет всего лишь "штраф" за вторжение. Репарации должны быть еще больше.

К сожалению, пока Запад сомневается, передавать ли активы Украине. Они боятся создать опасную для себя ситуацию.

Какой-нибудь шейх из какой-то страны может дважды подумать перед тем, как вкладывать деньги в страны Запада. Если, условно, когда-нибудь выплывет правда о том, что он делает внутри страны или тот просто пойдет на кого-то войной, то его активы просто заберут. Поэтому он может захотеть вложить во что-то другое. А это невыгодно Западу. Ведь инвестиции – это рабочие места,

– заметил Гудыменко.

Минирование Украины: коротко