Військовослужбовець ЗСУ та голова українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в ефірі 24 Каналу наголосив, що наші захисники зробили величезну кількість речей, які раніше вважалися неможливими. Зараз тривають історичні події, а відвагою українців захоплюється увесь світ.

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В Україні "вибухово" зростає кількість виробництва дронів

На жаль, в Україні розв'язалася перша у 21 столітті по-справжньому позиційна війна. І вона буквально так швидко змінюється на наших очах, що ми не завжди встигаємо все проаналізувати.

Росія вже втратила флагман Чорноморського флоту, кораблі та підводні човни від країни, яка, по суті, має зовсім незначний флот. А роль дронів до повномасштабної війни була недооцінена, хоч вони надзвичайно важливі.

Російські окупанти досить давно працюють з безпілотниками і більш-менш знають їх плюси та мінуси. Зараз у них до 10 видів різних БпЛА. Україна зараз має зовсім інший підхід.

Українці вимушено пішли іншим шляхом. У нас багато видів абсолютно різних безпілотників. Зараз ми проходимо етап вибухового зростання номенклатури. З часом цей перелік зменшиться, і тоді ми вже масштабуватимемо кількість озброєння,

– зауважив Гудименко.

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Розмінування України буде досить тривалим

Російські окупанти надзвичайно щільно замінували тимчасово окуповані території. Через це українським військовим складно просуватися вперед. Також є проблеми з нестачею кваліфікованих спеціалістів. Навіть після перемоги потрібна буде величезна кількість саперів.

Практично у кожному підрозділі бракує кваліфікованих спеціалістів з розміновування. До прикладу, у роті Гудименка на 120 людей було всього лиш 4 сапери із досвідом та відповідною освітою. Вони й навчали інших військових.

Якщо зібрати всіх професійних саперів України, не вистачило б перекрити й 10% того, що потрібно перекрити. На розміновування піде 50 років, хоч імовірніше – 80 – 90 років,

– зазначив Гудименко.

Важливо, що після закінчення війни потреба у піхоті, танкістах буде значно меншою. А-от потреба в саперах лише зросте.

Потрібно забирати російські активи

Упродовж повномасштабної війни виникають обговорення щодо передачі Україні арештованих російських активів на Заході. Однак з часом цей процес суттєво загальмував.

Варто усвідомити, що на Заході арештували таких активів на близько 270 мільярдів доларів. Їх потрібно передати Україні. Але це буде всього лиш "штраф" за вторгнення. Репарації мають бути ще більшими.

На жаль, поки Захід вагається, чи передавати активи Україні. Вони бояться створити небезпечну для себе ситуацію.

Якийсь шейх з якоїсь країни може двічі подумати перед тим, як вкладати гроші в країни Заходу. Якщо, умовно, колись випливе правда про те, що він робить всередині країни або ж той просто піде на когось війною, то його активи просто заберуть. Тому він може захотіти вкласти у щось інше. А це невигідно Заходу. Адже інвестиції – це робочі місця,

– зауважив Гудименко

Замінування України: коротко