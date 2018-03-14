Украинка Шишкова завоевала "бронзу" Паралимпиады-2018 в лыжном спринте

Украинская спортсменка Оксана Шишкова завоевала еще одну награду для сборной на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Так, в лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения.

Об этом сообщает "Укринформ". Победительницей гонки стала Светлана Сахоненко из Беларуси, которая преодолела дистанцию за 4 минуты 29,9 секунды. Читайте также: Кем является самой молодой паралимпийский спортсмен, выигравший золото А "серебро" завоевала россиянка Михалина Лысова, которая, как и остальные российских спортсменов, выступала под нейтральным флагом. Отметим, что на счету украинки Шишковой уже 4 завоеванные на Паралимпиаде-2018 медали – 1 золотая, 2 серебряные и бронзовая. В активе сборной Украины уже 16 наград – 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых.